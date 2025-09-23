Logo

Заједничке припреме: Сабаленка и Ђоковић објавили нову фотографију

23.09.2025

14:06

Заједничке припреме: Сабаленка и Ђоковић објавили нову фотографију
Фото: Instagram/@arynasabalenka/screenshot

Бјелоруска тенисерка, Арина Сабаленка припрема се за наставак тениске сезоне послије УС опена, односно за посљедњу "четвртину" пред завршни турнир који је извјесно чека на крају сезоне. Баш то ради и најбољи тенисер Новак Ђоковић.

И занимљиво, тренутно најбоља тенисерка на планети се припрема заједно са Новаком Ђоковићем за нове изазове на АТП и WТА туру, а то је открила тако што је објавила њихову нову заједничку фотографију на друштвеној мрежи Инстаграм.

Очигледно је да су Новак и Арина у сјајним односима ван терена, што су овиме још једном потврдили, а Сабаленка је на заједничкој фотографији са Ђоковићем оставила и кратак коментар.

''Са најбољим свих времена (ГОАТ, прим. аут)'', написала је Арина.

Ђоковић и даље није објавио на ком турниру би могао сљедеће да се појави, а до тада ће се заједно са Сабаленком припремати за нове мечеве, пише Телеграф.

Арина Сабаленка

Новак Ђоковић

