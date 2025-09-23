Заједничке припреме: Сабаленка и Ђоковић објавили нову фотографију

23.09.2025
14:06
Бјелоруска тенисерка, Арина Сабаленка припрема се за наставак тениске сезоне послије УС опена, односно за посљедњу "четвртину" пред завршни турнир који је извјесно чека на крају сезоне. Баш то ради и најбољи тенисер Новак Ђоковић.
И занимљиво, тренутно најбоља тенисерка на планети се припрема заједно са Новаком Ђоковићем за нове изазове на АТП и WТА туру, а то је открила тако што је објавила њихову нову заједничку фотографију на друштвеној мрежи Инстаграм.
Очигледно је да су Новак и Арина у сјајним односима ван терена, што су овиме још једном потврдили, а Сабаленка је на заједничкој фотографији са Ђоковићем оставила и кратак коментар.
''Са најбољим свих времена (ГОАТ, прим. аут)'', написала је Арина.
Ђоковић и даље није објавио на ком турниру би могао сљедеће да се појави, а до тада ће се заједно са Сабаленком припремати за нове мечеве, пише Телеграф.
