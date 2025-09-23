Logo

Нема расправе о приједлогу буџета без присуства предлагача

Извор:

СРНА

23.09.2025

13:50

Коментари:

0
Нема расправе о приједлогу буџета без присуства предлагача

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је данас у првом кругу гласања закључак да се о предложеном закону о буџету институција и међународних обавеза БиХ не расправља јер сједници не присуствују предлагачи, а предсједавајући Дома Маринко Чавара дао је паузу на којој ће проширени колегијум одлучити о даљем поступању.

За расправу о приједлогу закона о буџету није било ентитетске већине.

Предсједавајући Представничког дома Маринко Чавара дао је паузу до 14.00 часова како би био одржан проширени колегијум на којем ће бити размотрено даље поступање овог дома везано за предложени буџет и процедуру.

На дневном реду сједнице је приједлог буџета за који је на прошлој сједници замјеник министра финансија и трезора Мухамед Хасановић рекао да је непроводив.

Предложени буџет усвојило је Предсједништво БиХ на сједници 19. августа, без гласа српског члана Жељке Цвијановић.

Подијели:

Таг:

PD PS BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ковачевић европосланицима: Када Српској дате поштовање, Српска ће га узвратити

Република Српска

Ковачевић европосланицима: Када Српској дате поштовање, Српска ће га узвратити

3 д

2
Дискусија на сједници ПД ПС БиХ

БиХ

Дискусија на сједници ПД ПС БиХ

3 мј

0
Посланици о измјенама Закона о метрологији

БиХ

Посланици о измјенама Закона о метрологији

5 мј

0
Клуб посланика СНСД-а није у могућности да присуствује хитној сједници ПД ПС

БиХ

Клуб посланика СНСД-а није у могућности да присуствује хитној сједници ПД ПС

5 мј

0

Више из рубрике

Вулић: Амиџићев квалитетан приједлог буџета прекројили су Шмитови послушници

БиХ

Вулић: Амиџићев квалитетан приједлог буџета прекројили су Шмитови послушници

1 ч

0
Кошарац: Српску неће зауставити на путу добрих односа са Русијом

БиХ

Кошарац: Српску неће зауставити на путу добрих односа са Русијом

1 ч

0
Влада одбила иницијативу да се малољетницима забране енергетска пића

БиХ

Влада одбила иницијативу да се малољетницима забране енергетска пића

2 ч

0
Вулић: Конаковић отворио ''лов на Србе'' у заједничким институцијама

БиХ

Вулић: Конаковић отворио ''лов на Србе'' у заједничким институцијама

2 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

57

Симпатични гости: Лисице ушле у двориште, па скакале по трамболини

13

56

Кинеска Амбасада оплела по Мехмедовићу: Да се не мијеша у наше унутрашње ствари

13

53

ЕМА одбацује Трампове тврдње: Парацетамол у трудноћи не изазива аутизам

13

50

Нема расправе о приједлогу буџета без присуства предлагача

13

48

Ово је скривени утицај хормона на косу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner