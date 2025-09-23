Нема расправе о приједлогу буџета без присуства предлагача

Извор:
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је данас у првом кругу гласања закључак да се о предложеном закону о буџету институција и међународних обавеза БиХ не расправља јер сједници не присуствују предлагачи, а предсједавајући Дома Маринко Чавара дао је паузу на којој ће проширени колегијум одлучити о даљем поступању.
За расправу о приједлогу закона о буџету није било ентитетске већине.
Предсједавајући Представничког дома Маринко Чавара дао је паузу до 14.00 часова како би био одржан проширени колегијум на којем ће бити размотрено даље поступање овог дома везано за предложени буџет и процедуру.
На дневном реду сједнице је приједлог буџета за који је на прошлој сједници замјеник министра финансија и трезора Мухамед Хасановић рекао да је непроводив.
Предложени буџет усвојило је Предсједништво БиХ на сједници 19. августа, без гласа српског члана Жељке Цвијановић.
