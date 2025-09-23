Logo

Вулић: Конаковић отворио ''лов на Србе'' у заједничким институцијама

Извор:

СРНА

23.09.2025

11:12

Вулић: Конаковић отворио ''лов на Србе'' у заједничким институцијама
Фото: АТВ

Покретање дисциплинског поступка против савјетника у Мисији БиХ при ЕУ у Бриселу Оливере Николић због прославе Дана Републике - 9. јануара сигнал је да је министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић званично отворио "лов на Србе" у заједничким институцијама, што се не може прихватити, изјавила је шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому парламента БиХ Сања Вулић.

"Ми то нећемо прихватити и о томе ће јавност морати да чује. Зато позивамо све којима је стало до правде, достојанства и слободе да прате овај случај и јавно стану у одбрану истине и права", поручила је Вулићева.

Вулићева је истакла да Конаковић врши брутални прогон српског кадра у институцијама БиХ и у својој немоћи, комплексу и љубомори, јер нема шта да слави покушава да забрани Србима да и у слободно вријеме обиљежавају датуме који за њих имају историјски и национални значај.

"Кога се тиче шта људи раде ван посла? Да ли ћемо сутра морати да тражимо одобрење Конаковића и за то са ким ћемо спавати, шта ћемо јести или шта ћемо мислити?", упитала је Вулићева.

Према њеним ријечима, ово није право, није правда, није цивилизација, већ наставак тортуре и систематског прогона Срба.

Ал Шара-Сирија

Свијет

Предсједник Сирије на панелу са генералом који га је заробио

"Циљ је јасан - да се понизе, уплаше и отјерају сви који се усуђују да се поносе својим идентитетом", нагласила је Вулићева.

Она је указала да је процес против Николићеве монтиран и служи само као сигнал да је "лов на Србе" у институцијама званично отворен.

Савјетник у Мисији БиХ при ЕУ у Бриселу у Министарству спољних послова БиХ Оливера Николић која се, иако није, терети се да је присуствовала прослави 9. јануара ове године.

Тужилаштво БиХ је покренуло истражне радње против Николићеве, а данас се наставља дисциплински поступак Дисциплинске комисије Агенције за државну службу БиХ.

Николићева није присуствовала Дану Републике, али је због фотографије од 9. јануара 2024. године, а коју је објавила 8. јануара ове године покренут дисциплински поступак.

Сања Вулић

