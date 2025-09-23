23.09.2025
У Сарајеву је за данас заказана хитна сједница Представничког дома БиХ на чијем дневном реду је Приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ за ову годину.
Предложени нацрт, прегласавањем српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, у парламентарну процедуру послали су Денис Бећировић и Жељко Комшић.
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому БиХ Сања Вулић рекла је да је приједлог буџета који ће се данас наћи на хитној сједници овог дома покушај отимања надлежности, централизације и брисања онога што је Дејтонским споразумом дефинисано и да СНСД то никада неће прихватити.
Вулићева је упозорила да су у приједлог, како каже, угуране и институције културе које по Дејтонском споразуму и Уставу БиХ припадају ентитетима.
