Logo

Луксембург и Малта признале палестинску државу

23.09.2025

06:59

Коментари:

0
Луксембург и Малта признале палестинску државу
Фото: Youtube/DRM News/screenshot

Луксембург постаје посљедња држава која је признала Палестину, а нешто раније је исто учинила и Малта.

Луксембуршки премијер Луц Фриеден изјавио је да његова земља званично признаје палестинску државу.

- То је почетак обновљене посвећености нади, посвећености дипломатији, дијалогу, суживоту и рјешењу о двије државе. Идеји, крхкој, али ипак могућој, да мир може превладати - казао је.

Он каже да рјешење о двије државе остаје једини одржив пут напријед за трајни мир.

Фриеден понавља, као и други, да то није одлука против Израела или његовог народа и такође није потез за награђивање насиља.

Премијер Малте Роберт Абела каже да и његова земља признаје палестинску државност.

Он каже, као и многи други лидери, да Малта такође подржава право Израела да постоји уз демократску палестинску државу.

Макрон-Генерална скупштина УН

Свијет

Француска званично признала Палестину

Подсјећамо, јуче су исто учиниле и Француска, Монако и Белгија, а претходних дана Уједињено Краљевство, Португал, Канада и Аустралија.

Број држава које формално признају Палестину тако је порастао на 152 од укупно 192 чланице Уједињених нација.

Ипак, још увијек постоји 40 држава која није признала Палестину.

Ко није признао

Андора, Антигва и Барбуда, Аустрија, Бахами, Барбадос, Данска, Естонија, Еритреја, Финска, Грчка, Ирска, Италија, Јамајка, Јапан, Јужна Кореја, Кирибати, Летонија, Лихтенштајн, Литванија, Мексико, Микронезија, Молдавија, Науру, Њемачка, Нови Зеланд, Холандија, Панама, Палау, Сан Марино, Самоа, Сингапур, Словенија, Соломонска Острва, Сјеверна Македонија, САД, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уједињени Арапски Емирати, Швајцарска.

Подијели:

Тагови:

Палестина

Luksemburg

Malta

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Француска званично признала Палестину

Свијет

Француска званично признала Палестину

10 ч

0
Нападнута Москва, огласио се градоначелник

Свијет

Нападнута Москва, огласио се градоначелник

10 ч

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Свијет

Захарова открила да се припремају бројни сусрети у Њујорку

10 ч

0
Хитно затворен аеродром у Копенхагену, огласила се полиција

Свијет

Хитно затворен аеродром у Копенхагену, огласила се полиција

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

42

Знате ли га ријешити? Задатак из математике изазвао жустру расправу на мрежама

08

39

У Вишеграду лов на предаторе

08

37

Цеца ово пије свако јутро: Напитак који топи сало, раван стомак је загарантован

08

35

Ове холивудске звијезде потписале писмо поводом суспензије Џимија Кимела

08

31

У ова два хороскопска знака се рађају највјернији партнери

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner