Луксембург и Малта признале палестинску државу

Луксембург постаје посљедња држава која је признала Палестину, а нешто раније је исто учинила и Малта.
Луксембуршки премијер Луц Фриеден изјавио је да његова земља званично признаје палестинску државу.
- То је почетак обновљене посвећености нади, посвећености дипломатији, дијалогу, суживоту и рјешењу о двије државе. Идеји, крхкој, али ипак могућој, да мир може превладати - казао је.
Он каже да рјешење о двије државе остаје једини одржив пут напријед за трајни мир.
Фриеден понавља, као и други, да то није одлука против Израела или његовог народа и такође није потез за награђивање насиља.
Премијер Малте Роберт Абела каже да и његова земља признаје палестинску државност.
Он каже, као и многи други лидери, да Малта такође подржава право Израела да постоји уз демократску палестинску државу.
Свијет
Француска званично признала Палестину
Подсјећамо, јуче су исто учиниле и Француска, Монако и Белгија, а претходних дана Уједињено Краљевство, Португал, Канада и Аустралија.
Број држава које формално признају Палестину тако је порастао на 152 од укупно 192 чланице Уједињених нација.
Ипак, још увијек постоји 40 држава која није признала Палестину.
Андора, Антигва и Барбуда, Аустрија, Бахами, Барбадос, Данска, Естонија, Еритреја, Финска, Грчка, Ирска, Италија, Јамајка, Јапан, Јужна Кореја, Кирибати, Летонија, Лихтенштајн, Литванија, Мексико, Микронезија, Молдавија, Науру, Њемачка, Нови Зеланд, Холандија, Панама, Палау, Сан Марино, Самоа, Сингапур, Словенија, Соломонска Острва, Сјеверна Македонија, САД, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уједињени Арапски Емирати, Швајцарска.
