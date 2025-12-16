Logo
Угрожени корисници популарног сајта за одрасле: Знају шта се претраживало, гледало и кад

Б92

16.12.2025

13:40

0
Угрожени корисници популарног сајта за одрасле: Знају шта се претраживало, гледало и кад

Хакери покушавају да уцене Порнхаб након крађе података Премијум корисника.

Популарни сајт за одрасле Порнхуб нашао се под притиском након што су хакери запријетили објављивањем података о активностима Премиум корисника, које су, како тврде, прибавили током пробијања система треће стране.

Према писању портала BleepingComputer, група хакера позната као ShinyHunters тврди да посједује око 94 GB података, са више од 200 милиона записа, који се односе на активности корисника са Премиум налозима. Међу подацима се наводно налазе информације о претрагама, гледаним и преузетим видео снимцима, као и технички подаци попут временских ознака и локације.

Из компаније ПорнХуб саопштили су да њихови интерни системи нису компромитовани, већ да се инцидент односи на аналитичку платформу Mixpanel, коју је компанија раније користила. PornHub наводи да сарадња са том платформом није активна још од 2021. године и да се ради о старијим подацима.

Како се истиче, лозинке, подаци о плаћању и кредитне картице нису угрожени, нити су компромитовани кориснички налози. Ипак, хакери су, према доступним информацијама, покушали да изнуде новац уз пријетњу јавним објављивањем украдених података.

Група ShinyHunters већ је позната безбједносним стручњацима по ранијим нападима и великим крађама података, а овај случај поново је отворио питања о безбједности података које компаније повјеравају трећим странама, као и о заштити приватности корисника.

сајт за одрасле

Krađa podataka

Коментари (0)
