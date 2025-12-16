У Мостару пронађено тијело жене

Извор:
Кликс
16.12.2025
15:17
Полицијској станици Мостар Југ је јутрос у десет сати пријављено да је уочено беживотно женско тијело на подручју Подвележја.
Ову информацију је потврдила за Кликс портпаролка МУП ХНК Илијана Милош.
Навела је како је у току увиђај под надзором поступајућег тужиоца након чега би требало бити познато више информација.
Портал Бљесак.инфо неслужбено наводи да постоји могућност да се ради о особи која је прије мјесец дана нестала на подручју Подвележја, тачније Фатими Џајић из Коњица.
Она је нестала 11. новембра из Дома за старе и изнемогле особе на Подвележју.
Ипак, чекају се службене информације из полиције како би био познат идентитет особе чије је тијело пронађено.
