Logo
Large banner

Ухапшен директор Дома пензионера Тузла!

16.12.2025

12:53

Коментари:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Припадници МУП-а Тузланског кантона ухапсили су у уторак око 12 сати директора Дома пензионера Тузла Мирсада Бакаловића, сазнаје Истрага.ба. Бакаловић је, како пише овај портал, првобитно позван у просторије МУП-а ТК, а онда је поступајући тужилац Тужилаштва ТК издао наредбу за лишење слободе.

Он је ухапшен због пропуста у противпожарном систему у Дома пензионера Тузла.

Подсјетимо, пожар у Дому пензионера Тузла избио је 4. новембра ове године. Од посљедица гушења угљен-моноксидом страдало је 16 особа, док је једна особа смртно страдала од задобивених опекотина. Према првобитном налазу вјештака, пожар је настао као посљедица кратког споја на проводницима прикључног кабла радиопријемника, који је у вријеме настанка пожара био прикључен у утикач, стиснут између мадраца на кревету, зида и металног дијела кревета у соби једног од штићеника Дома пензионера Тузла. Основни узрок је прво механичко, а затим и термичко оптерећење кабла.

пожар тузла дом пензионера

БиХ

Још нема имена одговорних за пожар у Дому пензионера и смрт 17 особа

“Налаз и мишљење вјештака о узроцима пожара су почетни дио истражних радњи које се проводе и које ће у даљем раду бити проведене како би се утврђивала одговорност и пропусти, у циљу прикупљања чињеница да ли би посљедице биле избјегнуте или умањене”, саопштено је из Тужилаштва Тузланског кантона.

Али, да ли је било пропуста у противпожарној заштити, до сада није службено утврђено. Међутим, према информацијама Истраге, постојали су бројни пропусти приликом активирања система заштите и вентилације.

струја-сат

Република Српска

Хоће ли бити поскупљења струје у Српској од 1. јануара?

Према званичним подацима, послове противпожарне заштите обављала је фирма ИНПРОЗ. Све послове фирми која је у власништву породице његовог страначког колеге Бакаловић је додијелио путем директног споразума, како би се избјегао поступак јавних набавки.

Подијели:

Тагови:

Dom penzionera

Тузла

пожар

хапшење

direktor

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преминула још једна жртва пожара у Тузли

Хроника

Преминула још једна жртва пожара у Тузли

3 седм

0
Тузла: Стабилно здравствено стање повријеђених у пожару у Дому пензионера

БиХ

Тузла: Стабилно здравствено стање повријеђених у пожару у Дому пензионера

1 мј

0
Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

Република Српска

Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

1 мј

0
Његоватељ проговорио о ужасу у Дому за старе: ''Клечала је и молила да је изведу напоље..''

Друштво

Његоватељ проговорио о ужасу у Дому за старе: ''Клечала је и молила да је изведу напоље..''

1 мј

1

Више из рубрике

Пијан пријетио жени и сину смрћу: Након свађе посегнуо кухињски нож

Хроника

Пијан пријетио жени и сину смрћу: Након свађе посегнуо кухињски нож

14 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Мушкарац (29) чије је тијело пронађено код Мостара био припадник Оружаних снага БиХ

15 ч

0
Ухапшен мушкарац који је убио жену у центру Лесковца

Хроника

Ухапшен мушкарац који је убио жену у центру Лесковца

15 ч

0
Код Мостара пронађено тијело мушкарца

Хроника

Код Мостара пронађено тијело мушкарца

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

04

Требињка и Бањалучани освојили сребрну и златну медаљу на 5. Бокешком полумаратону

12

58

СИПА претреса на четири локације

12

53

Ухапшен директор Дома пензионера Тузла!

12

41

Стигла је 3. сезона: Откривени детаљи прве епизоде серије ''Еуфорија''

12

40

Хоће ли бити поскупљења струје у Српској од 1. јануара?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner