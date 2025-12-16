Ухапшен директор Дома пензионера Тузла!

16.12.2025
12:53
Коментари:0
Припадници МУП-а Тузланског кантона ухапсили су у уторак око 12 сати директора Дома пензионера Тузла Мирсада Бакаловића, сазнаје Истрага.ба. Бакаловић је, како пише овај портал, првобитно позван у просторије МУП-а ТК, а онда је поступајући тужилац Тужилаштва ТК издао наредбу за лишење слободе.
Он је ухапшен због пропуста у противпожарном систему у Дома пензионера Тузла.
Подсјетимо, пожар у Дому пензионера Тузла избио је 4. новембра ове године. Од посљедица гушења угљен-моноксидом страдало је 16 особа, док је једна особа смртно страдала од задобивених опекотина. Према првобитном налазу вјештака, пожар је настао као посљедица кратког споја на проводницима прикључног кабла радиопријемника, који је у вријеме настанка пожара био прикључен у утикач, стиснут између мадраца на кревету, зида и металног дијела кревета у соби једног од штићеника Дома пензионера Тузла. Основни узрок је прво механичко, а затим и термичко оптерећење кабла.
“Налаз и мишљење вјештака о узроцима пожара су почетни дио истражних радњи које се проводе и које ће у даљем раду бити проведене како би се утврђивала одговорност и пропусти, у циљу прикупљања чињеница да ли би посљедице биле избјегнуте или умањене”, саопштено је из Тужилаштва Тузланског кантона.
Али, да ли је било пропуста у противпожарној заштити, до сада није службено утврђено. Међутим, према информацијама Истраге, постојали су бројни пропусти приликом активирања система заштите и вентилације.
Према званичним подацима, послове противпожарне заштите обављала је фирма ИНПРОЗ. Све послове фирми која је у власништву породице његовог страначког колеге Бакаловић је додијелио путем директног споразума, како би се избјегао поступак јавних набавки.
