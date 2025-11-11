Тузла: Стабилно здравствено стање повријеђених у пожару у Дому пензионера

Извор:
На лијечењу у тузланском Универзитетском клиничком центру и даље се налази 11 особа повријеђени у пожару у Дому пензинера и њихово здравствено стање је стабилно, саопштено је из ове здравствене установе.
На Клиници за анастезиологију и реаниматологију УКЦ хоспитализована су три пацијента, на Клиници за плућне болести четири, колико их има и на Клиници за интерне болести.
У пожару, који је 4. новембра захватио Дом пензионера, страдало је 13 штићеника овог дома, а повријеђено је 30, међу којима три полицајца и шест ватрогасаца.
