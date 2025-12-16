Logo
Хоће ли бити поскупљења струје у Српској од 1. јануара?

Извор:

СРНА

16.12.2025

12:40

Коментари:

1
Хоће ли бити поскупљења струје у Српској од 1. јануара?
Фото: АТВ

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић изјавио је данас да од 1. јануара није планирано повећање цијене електричне енергије у Српској.

Ђокић је током актуелног часа у Народној скупштини Српске рекао да није у надлежности Владе Републике Српске да разматра повећање накнаде за мрежарину.

- Не знамо да ли ће доћи до повећања накнада за мрежарину. Влада Српске ово питање није разматрала и то није у њеној надлежности - појаснио је Ђокић.

Он је навео да ће бити обављене консултације са релевантним учесницима када је ријеч о питању повећања цијена електричне енергије.

Тагови:

Струја

Петар Ђокић

поскупљење

Коментари (1)
