Хоће ли бити поскупљења струје у Српској од 1. јануара?

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић изјавио је данас да од 1. јануара није планирано повећање цијене електричне енергије у Српској.
Ђокић је током актуелног часа у Народној скупштини Српске рекао да није у надлежности Владе Републике Српске да разматра повећање накнаде за мрежарину.
- Не знамо да ли ће доћи до повећања накнада за мрежарину. Влада Српске ово питање није разматрала и то није у њеној надлежности - појаснио је Ђокић.
Он је навео да ће бити обављене консултације са релевантним учесницима када је ријеч о питању повећања цијена електричне енергије.
