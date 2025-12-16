Logo
Додик: БиХ нереалан пројекат којег се Срби морају одрећи

СРНА

16.12.2025

12:03

12
Додик: БиХ нереалан пројекат којег се Срби морају одрећи
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да је БиХ пропала и да никада неће моћи да постоји као држава, те да се Срби ње морају одрећи јер их држи у подређеном, пониженом положају.

Он је нагласио да је БиХ нереалан пројекат, а Дејтонски споразум оруђе за уништавање српске аутономије.

- Ми Срби смо усред народноослободилачке борбе, ослободилачке борбе. Борба је политичке природе, али нас и даље држе у подређеном, пониженом положају. Стога се Срби данас морају одрећи БиХ - навео је Додик.

Он је додао да се Дејтонски споразум данас користи као платформа за унитаризацију БиХ и деградацију Републике Српске.

Додик је истакао да људи који подржавају БиХ, подржавају илузију.

Указао је да су западне земље учиниле све да деградирају и Дејтонски споразум и друге међународне споразуме.

- Највећа слабост Дејтонског споразума је то што је омогућио опстанак БиХ, земље за коју сада можемо рећи да је пропала и сломљена, неспособна да се одржи упркос позивима са различитих нивоа - рекао је Додик за ТВ "Русија 24".

Он је напоменуо да је био свједок тог времена, најкључнијег периода спровођења споразума.

- Јасно је да су западњаци учинили све што су могли да поткопају Дејтонски споразум, баш као што су то урадили са Кумановским споразумом у вези са Косовом и са Резолуцијом 1244 Савета безбједности УН - рекао је Додик.

Он је повукао паралелу са Минским споразумима, рекавши да су они средство за обмањивање Русије и јачање оружја Кијева.

- Исто се догодило и са Минским споразумима, који су, како се испоставило, били осмишљени да заведу Русију и омогуће Украјини да се наоружа за одлучујући продор на исток. Дакле, Дејтонски споразум, од првог дана када је потписан, потпуно је уништен. Демонтажа споразума није престала ни једног дана - рекао је Додик.

Милорад Додик

Коментари (12)
