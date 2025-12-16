Додик: БиХ нереалан пројекат којег се Срби морају одрећи

Извор:
СРНА
16.12.2025
12:03
Коментари:12
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да је БиХ пропала и да никада неће моћи да постоји као држава, те да се Срби ње морају одрећи јер их држи у подређеном, пониженом положају.
Он је нагласио да је БиХ нереалан пројекат, а Дејтонски споразум оруђе за уништавање српске аутономије.
- Ми Срби смо усред народноослободилачке борбе, ослободилачке борбе. Борба је политичке природе, али нас и даље држе у подређеном, пониженом положају. Стога се Срби данас морају одрећи БиХ - навео је Додик.
Он је додао да се Дејтонски споразум данас користи као платформа за унитаризацију БиХ и деградацију Републике Српске.
Додик је истакао да људи који подржавају БиХ, подржавају илузију.
Указао је да су западне земље учиниле све да деградирају и Дејтонски споразум и друге међународне споразуме.
- Највећа слабост Дејтонског споразума је то што је омогућио опстанак БиХ, земље за коју сада можемо рећи да је пропала и сломљена, неспособна да се одржи упркос позивима са различитих нивоа - рекао је Додик за ТВ "Русија 24".
Он је напоменуо да је био свједок тог времена, најкључнијег периода спровођења споразума.
- Јасно је да су западњаци учинили све што су могли да поткопају Дејтонски споразум, баш као што су то урадили са Кумановским споразумом у вези са Косовом и са Резолуцијом 1244 Савета безбједности УН - рекао је Додик.
Он је повукао паралелу са Минским споразумима, рекавши да су они средство за обмањивање Русије и јачање оружја Кијева.
- Исто се догодило и са Минским споразумима, који су, како се испоставило, били осмишљени да заведу Русију и омогуће Украјини да се наоружа за одлучујући продор на исток. Дакле, Дејтонски споразум, од првог дана када је потписан, потпуно је уништен. Демонтажа споразума није престала ни једног дана - рекао је Додик.
