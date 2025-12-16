Logo
У току испитивање ухапшеног директора и његове савјетнице: За шта се све сумњиче?

АТВ

16.12.2025

14:11

Фото: Anadolija

Полиција је ухапсила бившег директора Дома пензионера у Тузли Мирсада Бакаловића и његову савјетницу Зинаиду Халиловић Разић у оквиру истраге пожара у овој установи у којем је страдало 17 корисника.

Зинаида Разић Халиловић, обављала је функцију шефице Службе за економске, финансијске, рачуноводствене и опште послове у Дому и чланице Управног одбора (по овлаштењима директора дужна да руководи и Одјељењем здравствене заштите и његе).

Тузла Дом пензионера пожар 2

Хроника

Ухапшена и савјетница директора из Дома пензионера у Тузли

Они су осумњичени да су као саучесници починили кривично дјело - тешка кривична дјела против опште сигурности људи и имовине у вези с кривичним дјелом изазивање опште опасности, те Бакаловић и за продужено кривично дјело злоупотреба положаја или овлаштења. Они су данас ухапшени и у току је испитивање у просторијама Управе полиције МУП-а ТК.

''Они се сумњиче да су, као одговорна лица у Јавној установи ''Дом пензионера“ Тузла, у временском периоду од фебруара 2024. до 4. новембра 2025. године, свјесно пропустили да организују и проводе прописане мјере заштите од пожара и опште сигурности корисника, иако су знали да се ради о објекту високог ризика уврштеном у прву категорију ризика од пожара и у којем бораве посебно рањиве категорије корисника (гдје је смјештено 180 корисника старије животне доби, од којих је 110 тешко болесних, непокретних или особа са инвалидитетом)'', саопштено је.

Према досадашњим резултатима истраге Бакаловић и Разић-Халиловић су осумњичени да нису обезбиједили прописан број медицинског особља, његоватеља и другог особља у ноћним смјенама у односу на број корисника, иако им је било познато да такав број особља не може осигурати ни минималне услове опште сигурности корисника, као ни надзора и евакуације, посебно у ванредним околностима као што је пожар.

Тузла Дом пензионера пожар

Хроника

Ухапшен директор Дома пензионера Тузла!

''Бакаловић је осумњичен и да није провео обавезне сигурносне мјере у објекту због чега није успостављен адекватан систем ране дојаве и превенције од пожара, нису осигурани технички услови за сигурно одимљавање и евакуацију корисника, није обављан надзор над поштивањем забране употребе електричних уређаја, као и да није организован распоред смјештаја корисника у складу са њиховом покретљивошћу и здравственим стањем'', наводи се у саопштењу.

У наредби о провођењу истраге је наведено да су ови пропусти имали за посљедицу угрожавање сигурности већег броја људи, те када је избио пожар у соби једног од корисника 4. новембра 2025. године, који се брзо почео ширити, проузрокована је смрт већег броја корисника Дома пензионера Тузла, који због свог здравственог стања нису били у могућности да се самостално заштите или евакуишу, те је повријеђено више од 30 особа.

Такође, Мирсаду Бакаловићу се ставља на терет да је, као директор установе, искориштавањем свог положаја закључио уговоре о раду и распоредио два запосленика на послове заштите од пожара и ноћног рецепционера супротно законским условима, без прописане стручне оспособљености, чиме је додатно повриједио права корисника и запосленика на сигурност и на заштиту живота и здравља.

пожар тузла дом пензионера

БиХ

Још нема имена одговорних за пожар у Дому пензионера и смрт 17 особа

Након криминалистичке обраде осумњичени ће бити предати у надлежност Тужилаштва, те ће се одлучивати о даљим мјерама и радњама које ће бити подузете у односу на њих.

У досадашњем току истраге саслушан је већи број свједока, Тужилаштву су достављени налази и мишљења тима вјештака грађевинске и архитектонске струке и противпожарне заштите, те су прегледани снимци изузетог видеонадзора.

Ради се о опсежној, обимној и сложеној истрази која ће бити настављена у наредном периоду у циљу даљег утврђивања одговорности и других лица у вези са овим трагичним пожаром, казали су у саопштењу Кантоналног Тужилаштва Тузла.

