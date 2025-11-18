Број жртава порастао на 17! Преминуле још двије особе из Дома пензионера у Тузли

Извор:
АТВ
18.11.2025
08:23
Коментари:0
У протекла 24 сата у УКЦТ преминуле су двије кориснице Дома пензионера које су након пожара биле хоспитализоване на Клиници за анестезиологију и реаниматологију.
Тренутно у УКЦТ на хоспитализацији су два пацијента која су хоспитализована на Клиници за интерне болести.
Број жртава након пожара у Дому пензионера у Тузли порастао је на 17.
Из Тужилаштва ТК је саопштено да ће данас бити наређена и обављена обдукција тијела преминулих жена.
