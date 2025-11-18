Logo
Large banner

Број жртава порастао на 17! Преминуле још двије особе из Дома пензионера у Тузли

Извор:

АТВ

18.11.2025

08:23

Коментари:

0
Број жртава порастао на 17! Преминуле још двије особе из Дома пензионера у Тузли
Фото: Screenshot / Avaz

У протекла 24 сата у УКЦТ преминуле су двије кориснице Дома пензионера које су након пожара биле хоспитализоване на Клиници за анестезиологију и реаниматологију.

Тренутно у УКЦТ на хоспитализацији су два пацијента која су хоспитализована на Клиници за интерне болести.

Број жртава након пожара у Дому пензионера у Тузли порастао је на 17.

Из Тужилаштва ТК је саопштено да ће данас бити наређена и обављена обдукција тијела преминулих жена.

Подијели:

Тагови:

Dom penzionera

preminule dvije osobe

Tuzla

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Утврђен узрок катастрофалног пожара у Тузли

Хроника

Утврђен узрок катастрофалног пожара у Тузли

4 д

0
Још двије жртве пожара у Тузли

Хроника

Још двије жртве пожара у Тузли

4 д

0
Тузла: Стабилно здравствено стање повријеђених у пожару у Дому пензионера

БиХ

Тузла: Стабилно здравствено стање повријеђених у пожару у Дому пензионера

6 д

0
Потврђена пресуда: Брата Русмира полио бензином и запалио

Хроника

Потврђена пресуда: Брата Русмира полио бензином и запалио

1 седм

0

Више из рубрике

Трагедија у БиХ: Младић погинуо током радова у шуми

Хроника

Трагедија у БиХ: Младић погинуо током радова у шуми

4 ч

0
Затвор

Хроника

Држављанин БиХ из затвора у Аустрији водио нарко банду

4 ч

0
Детаљи филмске пљачке у Новом Пазару: Два милиона евра нестало у неколико минута

Хроника

Детаљи филмске пљачке у Новом Пазару: Два милиона евра нестало у неколико минута

12 ч

0
Преминуо радник који је у четвртак повријеђен на градилишту

Хроника

Преминуо радник који је у четвртак повријеђен на градилишту

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Песков: Париз наоружава Украјину и распирује проратно расположење

11

27

Битно: Квалитет ваздуха

11

18

Амиџић: Шаровић признао - коалиција Шмит-Сарајево-опозиција заиста постоји

11

17

Салкановићу одређен притвор: Са банкомата скинуто преко 70.000 КМ

11

16

Јуве спрема план без Влаховића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner