Потврђена пресуда: Брата Русмира полио бензином и запалио

Извор:

Аваз

10.11.2025

15:17

Коментари:

0
Потврђена пресуда: Брата Русмира полио бензином и запалио
Фото: Printscreen/Youtube/Live Free

Врховни суд ФБиХ у кривичном предмету против оптуженог Рагиба Аљића, због кривичног д‌јела Убиство у стицају са кривичним д‌јелом "Паљевина у покушају", одлучујући у жалбеном поступку против пресуде Кантоналног суда у Тузли, донио је одлуку којом се жалбе кантоналног тужитеља из Тузле и бранитеља оптуженог одбијају и пресуда Кантоналног суда у Тузли, којом је оптуженом изречена јединствена казна затвора у трајању од 15 година и 8 мјесеци, потврђује, чиме је ова пресуда постала правоснажна.

Пресудом Кантоналног суда у Тузли оптужени је оглашен кривим што је дана 29.08.2024. године око 19,00 сати, у мјесту Лукавица Ријека, опћина Добој Исток, након краће вербалне препирке са братом Р.А. везане за кориштење породичне куће, отишао до куће у намјери да је запали.

Упаљачем је запалио канистер у којем се налазио бензин и бацио га у правцу Р.А., којом приликом је запаљени бензин засуо дио Р.А. тијела, као и дио куће, нанијевши му на тај начин тешке тјелесне повреде опасне по живот, услијед којих је дана 21.09.2024. године, оштећени преминуо.

Ријеч је о убиству Русмира Аљића (30) којег је усмртио брат Рагиб Аљић.

Тузла

пресуда

Убиство

