Бруталан напад у Лакташима: Мушкарац превезен на УКЦ

Једна особа је ухапшена, а једна тешко повријеђена након туче која се у петак догодила испред једног кафића у Лакташима.
Како је саопштено из Полицијске управе Бањалука, С.П. је ухапшен због сумње да је једном мушкарцу нанио тешке тјелесне повреде.
"Наведено лице се сумњичи да је дана 07.11.2025. године у близини угоститељског објекта у Лакташима физички напало мушкарца, који је том приликом задобио тјелесне повреде", наводи се у саопштењу.
Повријеђеном мушкарцу је указана љекарска помоћ на Универзитетском клиничком центру Републике Српске.
Све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
