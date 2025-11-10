Logo
Бруталан напад у Лакташима: Мушкарац превезен на УКЦ

Аутор:

Стеван Лулић

10.11.2025

15:02

Коментари:

0
Бруталан напад у Лакташима: Мушкарац превезен на УКЦ
Фото: АТВ

Једна особа је ухапшена, а једна тешко повријеђена након туче која се у петак догодила испред једног кафића у Лакташима.

Како је саопштено из Полицијске управе Бањалука, С.П. је ухапшен због сумње да је једном мушкарцу нанио тешке тјелесне повреде.

Šaka tuča

Хроника

Челинчанин претукао двојицу Бањалучана па једном полупао ауто

"Наведено лице се сумњичи да је дана 07.11.2025. године у близини угоститељског објекта у Лакташима физички напало мушкарца, који је том приликом задобио тјелесне повреде", наводи се у саопштењу.

Повријеђеном мушкарцу је указана љекарска помоћ на Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

Све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

