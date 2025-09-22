Logo

ЦИК БиХ одредила рокове за пријевремене изборе

22.09.2025

19:05

ЦИК БиХ одредила рокове за пријевремене изборе
Чим се отворила могућност, ЦИК БиХ је пожурио да одреди рокове за пријевремене изборе. Изборна трка већ је "закуцана" у календар. ЦИК је муњевито на хитној сједници усвојила Упутство о роковима изборних активности за одржавање пријевремених избора за предсједника Републике Српске.

"Што се тиче политичких субјеката пријаву за овјеру учешћа на изборима политичке странке и независни кандидати подносе од 25.09. до 29.09. Пријаву за учешће на изборима коалиције подносе од 06.10. до 07.10., пријаву кандидата за предсједника Републике Српске овјерени политички субјекти подносе у периоду 10.10. до 14.10. Крајњи рок за регистрацију нових бирача који гласају изван БиХ је 14.10.године", рекао је Ермин Кос, шеф Сектора за изборе.

За провођење предстојећих пријевремних избора заказаних за 23. новембар, обезбијеђено је шест милиона 460 хиљада КМ. Хитно је усвојен и План набавке ЦИК-а БиХ за провођење пријевремених избора за предсједника Републике Српске.

"У складу са планом усвојене су и одлуке о набавци услуга закупа компјутерске и електронске опреме, штампања и паковања изборног материјала, поштанске доставе изборног материјала, транспорта изборног материјала, закупа простора за смјештај Главног центра за бројање и набавци ситног канцеларијског материјала и прибора за бирачка мјеста и амбалажног материјала", поручују из ЦИК-а БиХ.

По свему судећи, замјеник министра финансија и трезора у СМ БиХ Мухамед Хасановић раније је без основа оптужио министра Срђана Амиџића да у свом кабинету крије печат како би блокирао рад институција. Хасановић је рекао да је потписао буџетски захтјев ЦИК-а БиХ, али да документ због ускраћене овјере није могуће провести. Амиџић му тај дан није остао дужан.

"Хасановића као да испаљују из циркуског топа. Њега испале, па он испали глупост, па имамо комплетан циркус назван БиХ. И сарајевским циркусантима (укључујући оне из СДС-а) врло добро је позната процедура у Министарству финансија које се одвијају нормално и без блокада, али за потребе обмане па и забаве спремни су на све. Кажем, прави циркус, али без акробација, само топ и Хасановић...(Бабаљ и остали)", рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора БиХ.

Рокови су постављени, новац обезбијеђен, план набавки усвојен. Политички воз кренуо је пуном паром, међутим крај трке се још не назире. Медијска кампања ће трајати од 8. до 22. новембра када почиње период изборне тишине.

ЦИК БиХ

izbori

