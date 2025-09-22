Волц: Бранићемо сваки центиметар НАТО територије

22.09.2025
19:01
САД ће браниће "сваки центиметар" територије НАТО савеза, рекао је нови амерички амбасадор при УН Мајк Волц и позвао Русију да престане са "опасним понашањем".
"Желим да искористим ову прву прилику да поновим и нагласим да ће САД и наши савезници бранити сваки центиметар територије НАТО савеза. Русија мора хитно да престане са таквим опасним понашањем", рекао је Волц на састанку Савјета безбједности УН.
Министарство спољних послова Естоније је у петак, 19. септембра, позвало отправника послова Русије да би му уручило протестну ноту у вези са оним што је описало као нарушавање ваздушног простора Естоније од руских борбених авиона "МиГ-31".
Руско Министарство одбране саопштило је да су три руска борбена авиона "МиГ-31" у петак била на редовном лету из сјеверозападне руске регије Карелија до аеродрома у балтичкој енклави Калињинград.
Лет је био стриктно у складу са међународним прописима о ваздушном простору и није нарушен ваздушни простор других држава, што је потврђено објективним праћењем, објавило је руско Министарство одбране.
