Logo

Волц: Бранићемо сваки центиметар НАТО територије

22.09.2025

19:01

Коментари:

0
Волц: Бранићемо сваки центиметар НАТО територије
Фото: Танјуг / АП

САД ће браниће "сваки центиметар" територије НАТО савеза, рекао је нови амерички амбасадор при УН Мајк Волц и позвао Русију да престане са "опасним понашањем".

"Желим да искористим ову прву прилику да поновим и нагласим да ће САД и наши савезници бранити сваки центиметар територије НАТО савеза. Русија мора хитно да престане са таквим опасним понашањем", рекао је Волц на састанку Савјета безбједности УН.

Министарство спољних послова Естоније је у петак, 19. септембра, позвало отправника послова Русије да би му уручило протестну ноту у вези са оним што је описало као нарушавање ваздушног простора Естоније од руских борбених авиона "МиГ-31".

Руско Министарство одбране саопштило је да су три руска борбена авиона "МиГ-31" у петак била на редовном лету из сјеверозападне руске регије Карелија до аеродрома у балтичкој енклави Калињинград.

Лет је био стриктно у складу са међународним прописима о ваздушном простору и није нарушен ваздушни простор других држава, што је потврђено објективним праћењем, објавило је руско Министарство одбране.

Подијели:

Тагови:

NATO

SAD

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Помирење деценије? Откривено о чему су Трамп и Маск разговарали на комеморацији Кирку

Свијет

Помирење деценије? Откривено о чему су Трамп и Маск разговарали на комеморацији Кирку

3 ч

0
zlostavljanje djece

Регион

Хорор: Снимали како злостављају дјецу

3 ч

0
Милорад Додик Виктор Орбан састанак

Свијет

Орбан: Задовољство што сам се састао са предсједником Српске

3 ч

0
Додик и Цвијановић са Орбаном: Српска има поуздане пријатеље и партнере

Република Српска

Додик и Цвијановић са Орбаном: Српска има поуздане пријатеље и партнере

3 ч

0

Више из рубрике

Аутобус превоз

Свијет

Мушкарац украо аутобус, возио га пола сата по граду

3 ч

0
Драма у затвору: Више мртвих у крвавом сукобу робијаша

Свијет

Драма у затвору: Више мртвих у крвавом сукобу робијаша

3 ч

0
Помирење деценије? Откривено о чему су Трамп и Маск разговарали на комеморацији Кирку

Свијет

Помирење деценије? Откривено о чему су Трамп и Маск разговарали на комеморацији Кирку

3 ч

0
Милорад Додик Виктор Орбан састанак

Свијет

Орбан: Задовољство што сам се састао са предсједником Српске

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

58

Хитно затворен аеродром у Копенхагену, огласила се полиција

21

58

Захарова открила да се припремају бројни сусрети у Њујорку

21

55

Шок у Италији: Син познатог комичара осуђен за групно силовање

21

50

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

21

41

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner