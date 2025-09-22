Драма у затвору: Више мртвих у крвавом сукобу робијаша

Извор:
Најмање 13 затвореника и један чувар погинули су, а 14 особа је повријеђено у крвавом сукобу супарничких банди у затвору у еквадорском граду Мачала, саопштила је полиција.
Становници тог града на југозападу земље у понедјељак рано ујутро чули су експлозије и пуцњеве из затвора који је већ раније био поприште сукоба. Полицијски заповједник Вилијам Кале рекао је да је током инцидента одређени број затвореника побјегао, али је њих 13 убрзо поново ухваћено.
Према првим извјештајима, сукоб је избио када су стражари добили позив за узбуну из једног затворског крила. Кад су стигли, затвореници су их заробили и убили једног чувара. Потом су припадници банде Лос Лобос Бокс упали у крило у којем су били њихови ривали и напали их.
"Неки затвореници успејли су да побјегну кроз рупу у спољашњем зиду насталу након експлозије постављене направе. Још није познато како је експлозив унесен у затвор. Међу повријеђенима су и двојица полицајца", рекао је Кале.
За поновно успостављање реда било је потребно распоредити 200 полицајаца и војника.
Власти су одговорност за напад приписале банди Лос Лобос Бокс, која се није огласила. Банде у еквадорским затворима често управљају криминалним пословима из својих ћелија, а последњих година склапале су савезе са мексичким наркокартелима како би контролисале кријумчарске руте кокаина преко еквадорских лука према САД-у и Европи.
Телевизија Екуависа наводи да становници Мачале већ дуго траже премјештање затвора који се налази у самом средишту града.
Еквадор се последњих година суочава са таласом насиља због којег је од једне од најсигурнијих земаља Латинске Америке постао једна од најопаснијих. Почетком овог мјесеца Сједињене Државе прогласиле су две еквадорске банде, Лос Лобос и Лос Чонерос, терористичким организацијама. Америчко министарство спољних послова тада је саопштило да им је "крајњи циљ преузети контролу над кријумчарским рутама кроз Еквадор тероришући и бруталним насиљем над еквадорским народом".
🇪🇨 VIOLENTO ENFRENTAMIENTO EN CÁRCEL DE ECUADOR— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) September 22, 2025
La madrugada de este 22Sep, se desarrolló un violento enfrentamiento en el centro de privación de libertad de Machala, en Ecuador, que dejó 13 muertos: 12 internos y un guía penitenciario
📹 @925forever pic.twitter.com/wL1XqtQRfA
