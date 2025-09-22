Logo

Драма у затвору: Више мртвих у крвавом сукобу робијаша

Извор:

Б92

22.09.2025

18:52

Коментари:

0
Драма у затвору: Више мртвих у крвавом сукобу робијаша
Фото: Pixabay

Најмање 13 затвореника и један чувар погинули су, а 14 особа је повријеђено у крвавом сукобу супарничких банди у затвору у еквадорском граду Мачала, саопштила је полиција.

Становници тог града на југозападу земље у понедјељак рано ујутро чули су експлозије и пуцњеве из затвора који је већ раније био поприште сукоба. Полицијски заповједник Вилијам Кале рекао је да је током инцидента одређени број затвореника побјегао, али је њих 13 убрзо поново ухваћено.

Према првим извјештајима, сукоб је избио када су стражари добили позив за узбуну из једног затворског крила. Кад су стигли, затвореници су их заробили и убили једног чувара. Потом су припадници банде Лос Лобос Бокс упали у крило у којем су били њихови ривали и напали их.

Трамп-Маск 1

Свијет

Помирење деценије? Откривено о чему су Трамп и Маск разговарали на комеморацији Кирку

"Неки затвореници успејли су да побјегну кроз рупу у спољашњем зиду насталу након експлозије постављене направе. Још није познато како је експлозив унесен у затвор. Међу повријеђенима су и двојица полицајца", рекао је Кале.

За поновно успостављање реда било је потребно распоредити 200 полицајаца и војника.

Власти су одговорност за напад приписале банди Лос Лобос Бокс, која се није огласила. Банде у еквадорским затворима често управљају криминалним пословима из својих ћелија, а последњих година склапале су савезе са мексичким наркокартелима како би контролисале кријумчарске руте кокаина преко еквадорских лука према САД-у и Европи.

Телевизија Екуависа наводи да становници Мачале већ дуго траже премјештање затвора који се налази у самом средишту града.

zlostavljanje

Регион

Хорор: Снимали како злостављају дјецу

Еквадор се последњих година суочава са таласом насиља због којег је од једне од најсигурнијих земаља Латинске Америке постао једна од најопаснијих. Почетком овог мјесеца Сједињене Државе прогласиле су две еквадорске банде, Лос Лобос и Лос Чонерос, терористичким организацијама. Америчко министарство спољних послова тада је саопштило да им је "крајњи циљ преузети контролу над кријумчарским рутама кроз Еквадор тероришући и бруталним насиљем над еквадорским народом".

(Б92)

Подијели:

Тагови:

Затвор

sukob

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Помирење деценије? Откривено о чему су Трамп и Маск разговарали на комеморацији Кирку

Свијет

Помирење деценије? Откривено о чему су Трамп и Маск разговарали на комеморацији Кирку

3 ч

0
zlostavljanje djece

Регион

Хорор: Снимали како злостављају дјецу

3 ч

0
Милорад Додик Виктор Орбан састанак

Свијет

Орбан: Задовољство што сам се састао са предсједником Српске

3 ч

0
Реновирали кућу, па пронашли скривено благо

Занимљивости

Реновирали кућу, па пронашли скривено благо

3 ч

0

Више из рубрике

Помирење деценије? Откривено о чему су Трамп и Маск разговарали на комеморацији Кирку

Свијет

Помирење деценије? Откривено о чему су Трамп и Маск разговарали на комеморацији Кирку

3 ч

0
Милорад Додик Виктор Орбан састанак

Свијет

Орбан: Задовољство што сам се састао са предсједником Српске

3 ч

0
Невријеме хара Европом, више погинулих у поплавама

Свијет

Невријеме хара Европом, више погинулих у поплавама

4 ч

0
Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

Свијет

Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

58

Хитно затворен аеродром у Копенхагену, огласила се полиција

21

58

Захарова открила да се припремају бројни сусрети у Њујорку

21

55

Шок у Италији: Син познатог комичара осуђен за групно силовање

21

50

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

21

41

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner