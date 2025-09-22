Logo

Реновирали кућу, па пронашли скривено благо

Реновирали кућу, па пронашли скривено благо
Фото: Pixabay

Супружници из енглеског Дорсета доживели су велико изненађење, пошто су одлучили да реновирају кухињу у свом сеоском дому.

Беки и Роберт Фукс су, у покушају да повећају висину плафона, уклонили бетонски под и открили тајну скривену више од 400 година, преноси Мирор.

Невjероватна прича је изнова актуелизована на мрежама, а локални медији преносе речи Беки Фокс.

“Кућа је стара више од 400 година, па је било пуно посла. Сређивали смо камене зидове и одлучили да спустимо под да бисмо добили више простора”, објаснила је.

Једног вечери, док је била са дjецом, њен муж Роберт, пољопривредни инжењер, разбијао је кухињски под и позвао је да дође.

“Рекао је да донесем канту, јер је нешто пронашао. Напунили смо је старим новчићима! Да нисмо одлучили да повећамо висину просторије, они би још били тамо”, додала је.

Наредног дана, Беки је прегледала златне и сребрне новчиће и схватила колико су стари.

“Јасно се видио датум на њима. Неки од златних новчића били су чисти и лако сам их иденификовала“, открила је.

Према информацијама из Британског музеја, новчићи су вјероватно закопани на почетку Грађанског рата у Енглеској (1642-1651) од стране земљопоседника који је покушавао да сачува богатство.

Колекција од најмање 1.000 новчића, коју су Фуксови пронашли октобра 2019, укључивала је примјерке с ликовима краљева Џејмса I и Чарлса I, као и сребрне шилинге Елизабете I.

Само срећа је довела до тога да Беки и Роберт пронађу ово благо из прошлости. И бивши власници куће су скидали под, али нису ишли дубоко.

“Новчићи су били 25 центиметара ниже“, истакла је жена.

Спектакуларна колекција је продата 2024. година на аукцији у Дорчестеру за двоструку цену већу од највеће процењене. Фуксови су добили 60.000 фунти с којима су планирали да отплате хипотеку на кућу.

(Телеграф.рс)

