Реновирали кућу, па пронашли скривено благо

Извор:
Телеграф
22.09.2025
18:27
Коментари:0
Супружници из енглеског Дорсета доживели су велико изненађење, пошто су одлучили да реновирају кухињу у свом сеоском дому.
Беки и Роберт Фукс су, у покушају да повећају висину плафона, уклонили бетонски под и открили тајну скривену више од 400 година, преноси Мирор.
Невjероватна прича је изнова актуелизована на мрежама, а локални медији преносе речи Беки Фокс.
“Кућа је стара више од 400 година, па је било пуно посла. Сређивали смо камене зидове и одлучили да спустимо под да бисмо добили више простора”, објаснила је.
Друштво
Потпуно изгорјела радионица у Приједору, Библија остала нетакнута
Једног вечери, док је била са дjецом, њен муж Роберт, пољопривредни инжењер, разбијао је кухињски под и позвао је да дође.
“Рекао је да донесем канту, јер је нешто пронашао. Напунили смо је старим новчићима! Да нисмо одлучили да повећамо висину просторије, они би још били тамо”, додала је.
Couple renovating their home find life changing treasure under concrete floor Robert and Becky Fooks were left stunned when they dug up the concrete floor in their kitchen during a home renovation and found a hidden treasure worth £60,000 Go to : The… https://t.co/bGwGuEVpI8 pic.twitter.com/Tjh8TTsGFq— DTN News (@DTNNews_) April 24, 2024
Наредног дана, Беки је прегледала златне и сребрне новчиће и схватила колико су стари.
“Јасно се видио датум на њима. Неки од златних новчића били су чисти и лако сам их иденификовала“, открила је.
Према информацијама из Британског музеја, новчићи су вјероватно закопани на почетку Грађанског рата у Енглеској (1642-1651) од стране земљопоседника који је покушавао да сачува богатство.
Регион
Хрватска појачава граничну контролу због афричке куге свиња
Колекција од најмање 1.000 новчића, коју су Фуксови пронашли октобра 2019, укључивала је примјерке с ликовима краљева Џејмса I и Чарлса I, као и сребрне шилинге Елизабете I.
Само срећа је довела до тога да Беки и Роберт пронађу ово благо из прошлости. И бивши власници куће су скидали под, али нису ишли дубоко.
“Новчићи су били 25 центиметара ниже“, истакла је жена.
Здравље
Отишла код љекара због бола у оку, па сазнала да има опаку болест
Спектакуларна колекција је продата 2024. година на аукцији у Дорчестеру за двоструку цену већу од највеће процењене. Фуксови су добили 60.000 фунти с којима су планирали да отплате хипотеку на кућу.
Historical coin hoard found buried under Dorset cottage https://t.co/PGXS0WkLBB pic.twitter.com/l1HBHRRFpC— Lisa Anzinger (@Li50307) April 22, 2024
Хроника
3 ч0
Друштво
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Регион
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
5 ч0
Најновије
Најчитаније
21
58
21
55
21
50
21
41
21
40
Тренутно на програму