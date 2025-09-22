Logo

Мушкарац погинуо приликом сјече дрва, тијело извучено из провалије дубоке 40 метара

Извор:

Телеграф

22.09.2025

18:25

Мушкарац погинуо приликом сјече дрва, тијело извучено из провалије дубоке 40 метара
Фото: Pexels

Мушкарац је изгубио живот након што је, приликом сјече дрва, пао у провалију дубоку око 40 метара у шумском подручју села Горњане, у близини мјеста Манастирица код Бора.

Према првим информацијама, до несреће је дошло у петак када је током сјече стабло ударило мушкарца и одбацило га ка литици, након чега је пао у провалију.

пожар - библија- приједор

Друштво

Потпуно изгорјела радионица у Приједору, Библија остала нетакнута

Одмах по дојави на терен су упућене спасилачке екипе.

Ватрогасно-спасилачка јединица стигла је на лице мјеста око 20 сати и из провалије извукла унесрећеног, без свијести.

Нажалост, љекари су на терену могли само да констатују смрт.

MILORAD-DODIK-VIKTOR-PRBAN-220925

Република Српска

Додик и Цвијановић са Орбаном: Српска има поуздане пријатеље и партнере

На мјесту несреће присутни су били припадници Полицијске управе Бор, инспектори ОКП-а, као и мртвозорници, који су обавили увиђај.

