Мушкарац погинуо приликом сјече дрва, тијело извучено из провалије дубоке 40 метара

22.09.2025
Мушкарац је изгубио живот након што је, приликом сјече дрва, пао у провалију дубоку око 40 метара у шумском подручју села Горњане, у близини мјеста Манастирица код Бора.
Према првим информацијама, до несреће је дошло у петак када је током сјече стабло ударило мушкарца и одбацило га ка литици, након чега је пао у провалију.
Одмах по дојави на терен су упућене спасилачке екипе.
Ватрогасно-спасилачка јединица стигла је на лице мјеста око 20 сати и из провалије извукла унесрећеног, без свијести.
Нажалост, љекари су на терену могли само да констатују смрт.
На мјесту несреће присутни су били припадници Полицијске управе Бор, инспектори ОКП-а, као и мртвозорници, који су обавили увиђај.
