Потпуно изгорјела радионица у Приједору, Библија остала нетакнута

22.09.2025

18:21

Потпуно изгорјела радионица у Приједору, Библија остала нетакнута
Фото: Facebook / Vatrogasci Prijedor

Приједорски ватрогасци објавили су да је у данашњем пожару у улици Петра Петровића Његоша потпуно изгорјела радионица, а Библија која се налазила унутар објекта је остала нетакнута.

"Свима који нас прате желимо да скренемо пажњу на један мали детаљ данашње интервенције, иако се пожар пренио кроз прозор, један предмет је остао нетакнут у непосредној близини жаришта ватре", објавили су ватрогасци на друштвеним мрежама.

