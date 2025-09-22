Потпуно изгорјела радионица у Приједору, Библија остала нетакнута

Приједорски ватрогасци објавили су да је у данашњем пожару у улици Петра Петровића Његоша потпуно изгорјела радионица, а Библија која се налазила унутар објекта је остала нетакнута.

"Свима који нас прате желимо да скренемо пажњу на један мали детаљ данашње интервенције, иако се пожар пренио кроз прозор, један предмет је остао нетакнут у непосредној близини жаришта ватре", објавили су ватрогасци на друштвеним мрежама.