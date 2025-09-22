Logo

Мушкарац током трке задобио 50 убода од стршљена

22.09.2025

Фото: Pixabay

Неколико учесника трке "Руднички траг" која је одржана у околини Тополе, претрпјели су напад роја стршљенова, а један мушкарац завршио је у болници.

Трка је одржана јуче на траси кроз село Блазнава и ка планини Рудник. Како се коментарише путем друштвених мрежа, рој инсеката је изненада напао тркаче у близини Блазнаве.

Само захваљујући брзој интервенцији екипа хитне помоћи, сви су добро. Најтеже повреде задобио је један учесник трке из села Блазнава, кога су стршљени уболи више од 20 пута и који се налази у болници у Аранђеловцу. Налет инсеката преживио је и управник ловачког дома који је одмах дошао на лице мјеста да реагује. Срећом обојица су добро и ван животне опасности - каже наш извор.

Прије недјељу дана исти инцидент догодио се и на Фрушкој гори када су стршљени напали учеснике Буковачког маратона. Двије особе које су задобиле убоде су тада превезене у Ургентни центар.

Било је тада више шетача и маратонаца по Фрушкој гори који су задобили вишеструке убоде стршљена, али нису сви тражили љекарску помоћ.

Када су кренули за мном, по звуку сам мислио да ме прати дрон. Али када сам видео рој, убрзао сам и нису ме дирали. Али ко је застао и млатарао рукама, тај је био нападнут - написао један од очевидаца.

Коментари (0)
