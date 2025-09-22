Logo

Стевандић: Марта Кос дерогирала вриједности на којима је настала ЕУ

22.09.2025

15:43

Ненад Стевандић
Фото: АТВ БЛ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да европска комесарка Марта Кос не разликује сецесионизам од борбе за уставни положај и да је дерогирала вриједности на којима је настала ЕУ.

Стевандић је напоменуо како је Косова оптужила Републику Српску у Сарајеву за "сецесионизам".

- Осим што не разликује сецесионизам од борбе за уставни положај, госпођа Кос је дерогирала вриједности на којима је настала ЕУ. Ако је борба против колонизатора супротна европском путу, о чему да причамо - навео је Стевандић у објави на Иксу.

Ненад Стевандић

