Стевандић: Марта Кос дерогирала вриједности на којима је настала ЕУ

22.09.2025
15:43
Коментари:0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да европска комесарка Марта Кос не разликује сецесионизам од борбе за уставни положај и да је дерогирала вриједности на којима је настала ЕУ.
Стевандић је напоменуо како је Косова оптужила Републику Српску у Сарајеву за "сецесионизам".
- Осим што не разликује сецесионизам од борбе за уставни положај, госпођа Кос је дерогирала вриједности на којима је настала ЕУ. Ако је борба против колонизатора супротна европском путу, о чему да причамо - навео је Стевандић у објави на Иксу.
Европска комесарка Марта Кос у Сарајеву је оптужила Српску за сецесионизам. Осим што не разликује сецесионизам од борбе за уставни положај, госпођа Кос је дерогирала вриједности на којима је настала ЕУ. Ако је борба против колонизатора супротна европском путу, о чему да причамо?— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) September 22, 2025
