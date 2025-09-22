Додик: Рош Хашана да подсјети на важност међусобног поштовања, толеранције и праштања

22.09.2025
12:05
Коментари:0
Поводом јеврејске Нове године – Рош Хашане, свим Јеврејима у Републици Српској и БиХ, упућујем најискреније честитке, уз жељу да предстојеће празничне дане прославе у кругу породице и пријатеља, у миру, срећи и благостању, истакао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
"Нека вас Рош Хашана подсјети на важност међусобног поштовања, толеранције и праштања и нека вам Нова година буде испуњена здрављем, љубављу и успјехом", навео је Додик на Иксу.
Поводом јеврејске Нове године – Рош Хашане, свим Јеврејима у Републици Српској и БиХ, упућујем најискреније честитке, уз жељу да предстојеће празничне дане прославе у кругу породице и пријатеља, у миру, срећи и благостању.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 22, 2025
