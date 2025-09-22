Додик у Мађарској са Орбаном

22.09.2025
Предсједник Републике Српске Милорад Додик путује данас у Мађарску гдје ће се састати са премијером Виктором Орбаном, а крајем мјесеца, 29. септембра, иде у Русију на форум у Сочију, гдје је главни говорник руски предсједник Владимир Путин.
Додик је рекао да Република Српска остаје стабилна, а он предсједник и да ће наставити да ради свој посао. Поручио је и да све институције и службе функционишу и да се ради на побољшању материјалног положаја грађана Српске.
