Додик у Мађарској са Орбаном

22.09.2025

07:47

Додик у Мађарској са Орбаном

Предсједник Републике Српске Милорад Додик путује данас у Мађарску гдје ће се састати са премијером Виктором Орбаном, а крајем мјесеца, 29. септембра, иде у Русију на форум у Сочију, гдје је главни говорник руски предсједник Владимир Путин.

Додик је рекао да Република Српска остаје стабилна, а он предсједник и да ће наставити да ради свој посао. Поручио је и да све институције и службе функционишу и да се ради на побољшању материјалног положаја грађана Српске.

Ерика Кирк

Свијет

Ко је Ерика Кирк? Удовица Чарлија Кирка која преузима све

