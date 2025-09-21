Додик најавио да ће Српска у Бољанићу градити меморијални центар

Извор:
Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је на обиљежавању 81 године од мисије "Халијард", да је српски народ одувијек био слободарски народ.
Коментаришући мисију "Халијард" Додик је истакао да ће Српска у Бољанићу кренути са изградњом меморијалног центра.
- Ово је важан дан, није дан у коме треба да неког импресионирамо, већ желимо да одамо почаст четничком антифашистичком покрету. Ми нисмо научили на племенитост, али мислимо да је вријеме да се неправде који су се десиле деведесетих година исправе. Видимо предсједника САД-а, Доналда Трампа, да враћа Америку на пут цивилизације и мира. Ослободите нас ове лудачке кошуље која се зове БиХ. Ми хоћемо да живимо и имамо државу као свака у Европи - додао је Додик.
Подсјетио је да су Срби имали два антифашистичка покрета, четнички и партизански, а да је усташки био фашистички и нацистички, као и Ханџар дивизија која је била усмјерена да нанесе зло српском народу.
- Никога од њих данас нема овдје. Они коју су били на страни фашизма добили су деведесетих година подршку Запада и зато данас постоји то неразумијевање - истакао је Додик.
Стевандић: Присуство потомака спасених пилота исправља историјску неправду
припадници четничког покрета нису ратовали широм Југославије него су бранили своје куће.
Он је истакао да Срби у Српској не желе да живе са муслиманима.
- Нисмо никада ни хтјели. Ослободите нас Кристијана Шмита. Овај народ хоће да живи слободно и да бира своје предсједнике. Српски народ је слободарски народ - истакао је Додик.
Он се захвалио присутнима, те да се ради о заједничком догађају и заједничкој историји.
- Америчка политика треба да уважи чињенице. Зато очекујем да ћемо кроз дијалог све постићи - закључио је Додик.
Предсједник Српске замолио је на почетку обраћања, да се минутом ћутње ода почаст убијеном Чарли Кирку, који је, како он каже волио српски народ.
