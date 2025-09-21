Стевандић: Присуство потомака спасених пилота исправља историјску неправду

Извор:
СРНА
21.09.2025
16:35
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да је задовољан што обиљежавању 81 године од спасавања савезничких пилота у операцији "Халијард" у Бољанићу код Добоја данас присуствују и потомци спасених пилота и што се исправља историјска неправда неприсуствовања америчких представника, што је раније био случај.
Стевандић је рекао новинарима да је америчка администрација Џозефа Бајдена на жалост раније сарађивала са потомцима који су убијали америчке пилоте и уводила санкције онима који су их спасавали.
"Сада смо ту неправду увелико почели да исправљамо и да славимо антифашизам и херојство које припада свим народима који су тада били на правој страни историје", рекао је Стевандић.
Република Српска
Почело обиљежавање 81 године од операције ''Халијард''
Он се нада да ће ти народи убудуће наставити да сарађују.
У Бољанићу код Добоја обиљежава се 81 година од спасавања савезничких пилота на Озрену у операцији "Халијард" коју су спровели припадници Југословенске војске у отаџбини под командом ђенерала Драже Михаиловића.
