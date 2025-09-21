Служење прве Свете архијерејске литургије у српско-руском Храму - историјски дан за Српску

21.09.2025
Служење прве Свете архијерејске литургије у српско-руском Храму Преображења Господњег у Бањалуци представља историјски дан за овај град, Српску православну цркву и Републику Српску, истакао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
"Овај храм заједнички смо градили с љубављу као сјећање на страдалу царску породицу Романов. Дошли смо у фазу да овдје може да се окупља вјерујући народ и да се посветимо молитви у настојању да се ово заврши", истакао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Додик: Српско-руски храм трајни симбол пријатељства два народа
Додик је овом приликом поклонио митрополиту бањалучком Јефрему свештене сасуде за служење свете литургије.
Подсјећамо, предсједник Српске присуствовао је првој Светој архијерејској литургији у Српско-руском храму Преображења Господњег у Бањалуци.
