Служење прве Свете архијерејске литургије у српско-руском Храму - историјски дан за Српску

21.09.2025

15:10

Фото: Milorad Dodik/X

Служење прве Свете архијерејске литургије у српско-руском Храму Преображења Господњег у Бањалуци представља историјски дан за овај град, Српску православну цркву и Републику Српску, истакао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.

"Овај храм заједнички смо градили с љубављу као сјећање на страдалу царску породицу Романов. Дошли смо у фазу да овдје може да се окупља вјерујући народ и да се посветимо молитви у настојању да се ово заврши", истакао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Српско-руски храм трајни симбол пријатељства два народа

Додик је овом приликом поклонио митрополиту бањалучком Јефрему свештене сасуде за служење свете литургије.

Подсјећамо, предсједник Српске присуствовао је првој Светој архијерејској литургији у Српско-руском храму Преображења Господњег у Бањалуци.

Милорад Додик

liturgija

Храм Преображења Господњег

