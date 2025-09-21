Logo

Додик са Орбаном у Мађарској

21.09.2025

08:56

Коментари:

0
Додик са Орбаном у Мађарској

Предсједник Републике Српске Милорад Додик путује у Мађарску гдје ће се састати са премијером Виктором Орбаном.

"Сутра путујем поново у Мађарску и морам да кажем да имамо одличну сарадњу. Прије неког времена сам боравио у Русији, понови идем на један важан форум на којем је главни говорник предсједник Путин и поново ће бити прилике да се сретнем са важним људима", рекао је Додик у програму РТРС-а.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сједница Савјета за сарадњу Србије и Републике Српске у проширеном саставу

Република Српска

Сједница Савјета за сарадњу Србије и Републике Српске у проширеном саставу

22 ч

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Србија показала да је значајна војна сила

22 ч

0
Додик: Величанствен приказ снаге Војске Србије и српског јединства

Република Српска

Додик: Величанствен приказ снаге Војске Србије и српског јединства

1 д

3
Дани Републике Српске у Србији од 23. до 30. септембра

Република Српска

Дани Републике Српске у Србији од 23. до 30. септембра

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

10

Нова правила у Звездама Гранда! Седам чланова жирија, а осам ментора

14

01

Обустава саобраћаја у Бањалуци

13

57

Нина Бадрић посјетила Острог

13

49

Шта је мотив убиства Чарлија Кирка? Истрага открива прве детаље

13

29

Бака (70) угризла питбула за врат како би спасила свог малог пса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner