Додик са Орбаном у Мађарској

21.09.2025
08:56
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Милорад Додик путује у Мађарску гдје ће се састати са премијером Виктором Орбаном.
"Сутра путујем поново у Мађарску и морам да кажем да имамо одличну сарадњу. Прије неког времена сам боравио у Русији, понови идем на један важан форум на којем је главни говорник предсједник Путин и поново ће бити прилике да се сретнем са важним људима", рекао је Додик у програму РТРС-а.
