Дани Републике Српске у Србији од 23. до 30. септембра

Манифестација Дани Републике Српске под слоганом "Пут саборности" биће одржана од 23. до 30. септембра у 13 градова у Србији.
Свечано отварање манифестације, којем ће присуствовати високи представници Србије и Републике Српске, биће 23. септембра у 20.00 сати у Народном позоришту у Београду, саопштило је Представништво Републике Српске у Србији.
Како наводе, програми из Бања Луке, Бијељине, Источног Сарајева, Доње Градине, Требиња, Пала и Приједора биће приказани у Београду, Сомбору, Сремској Митровици, Крушевцу, Суботици, Пожаревцу, Новом Саду, Крагујевцу, Кикинди, Зрењанину, Краљеву, Врању и Нишу.
У оквиру пратећег програма манифестације планирано је да градове у којима се реализује манифестација посјете делегације из Републике Српске, које ће предводити представници Владе Републике Српске, Привредне коморе, установа културе из Републике Српске, градова и општина и Представништва Републике Српске у Србији.
Тема разговора ће бити међусобна сарадња и јачање веза између Републике Српске и Србије, а у оквиру манифестације биће организован сусрет привредника из Републике Српске и Србије, а биће представљени и туристички потенцијали Републике Српске.
Такође, планирано је да се ове године, у оквиру пратећег програма манифестације, 25. септембра у Новом Саду, организују сусрети произвођача из Републике Српске и трговинских ланаца из Војводине и Србије.
Из Представништва Републике Српске очекују да ће манифестација ''Дани Српске у Србији“ и ове године допринијети размјени квалитетних умјетничких програма и привредној сарадњи Србије и Српске, као и разумијевању потребе за очувањем идентитета, културе, традиције, језика, писма, православне вјере, преноси Танјуг.
