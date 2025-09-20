Пријатељица открила детаље језивог убиства: ''Пријављивала га је за насиље у породици''

20.09.2025
12:35
Коментари:0
Трагедија која је завила у црно цијелу породицу када је у уторак око 20 сати Ненад М. (44) убио своју супругу Златицу (44) и пуцао такође у кћерку и зета, постала је већа када је јављено да је повредама подлегла и Катарина М. (24), а пријатељица страдалих каже, насиље у овој породици трајало је годинама.
Пријатељица породице испричала је да је Ненад М. на дан вишеструког убиства дошао у стан како би покупио своје ствари.
''Ненад и Златица су имали проблема одавно, али недавно су донијели одлуку да се разведу, тачније Ненад то баш није прихватио како треба. Тај дан када је дошло до пуцњаве, дошао је бијесан у стан да покупи своје ствари. Заједно са њима биле су и двије кћерке, зет, унучићи… Били су ваљда ту како би умирили ситуацију међу родитељима, нико није очекивао да би Ненад потегао оружје и на тај начин дигао руку на њих'', започиње причу пријатељица породице.
Она истиче и да је Ненадова убијена супруга Златица више пута пријављивала насиље полицији.
''Ненад је у јавности био диван супруг и отац, нико никада не би рекао да би био спреман на нешто овако, међутим, Златица је умјела да се пожали на њега, поготово што су га и раније пријављивали полицији у Бечу због насилничког понашања.''
Како каже, још прије 10 година почели су проблеми унутар породице, супруга је Ненада тада пријавила полицији за насиље у породици.
Свијет
Руска војска потврдила: Ослобођено је!
''Ненад је тада добио забрану приласка, а с обзиром на то да су му тада пронашли и пиштољ, добио је забрану и држања оружја. Нажалост, иако се једно вријеме смирио, насиље у породици се очигледно наставило. Десет година су трпјеле насиље и сада их је убио'', додаје саговорница и истиче да је и након тога полиција често долазила на њихова врата, међутим, увијек се настављало по старом, како каже, “као да се ништа није догодило”.
Портпаролка бечке полиције Ирина Штајрер потврдила је за аустријске медије да је против Ненада више пута подношено више пријава.
Ради се о озбиљним пријетњама, као и о кршењу закона о оружју. Сваки пут обавјештавали смо Центар за заштиту од насиља. Мере су спровођене, али, нажалост, у овом случају нису биле довољне да спријече трагедију – рекла је она.
Република Српска
Ковачевић: Милорад Додик је предсједник Српске док српски народ не каже другачије
Подсјетимо, Ненад Митровић усмртио је супругу Златицу (44), тешко ранио зета и ћерку. Потом је изашао из стана и на улици пуцао у аустријске специјалце који су дошли по позиву. Након ватре, сео је у аутомобил где се убрзо зауставио улицу ниже и где су га полицајци затекли мртвог. Истрага је и даље у току, а обдукција ће показати да ли је Ненад извршио самоубиство или је добио метак у размени ватре са полицијом, пише Курир.
Република Српска
3 ч0
Свијет
3 ч1
Фудбал
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму