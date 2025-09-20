Logo

Почео Октоберфест: Ове године рекордне цијене пива

20.09.2025

12:10

Коментари:

1
Oktoberfest Njemačka
Фото: Tanjug

Октоберфест 190. по реду, званично је данас 20. септембра почео у и трајаће до 5. октобра, са процјенама да ће привући између шест и седам милиона посјетилаца, објавио је Дојче веле.

Цијене пива су ове године достигле рекордне цијене.

"Мас", односно литар пива у кригли, сада кошта више од 15 евра, а најскупље пиво у шатору 'Мüнцхнер Стубн' достиже цијену од 15,8 евра по литру.

То је значајно повећање у односу на прошлу годину када је цијена близу, али ипак нижа, од 15 евра.

Иако су цијене пива порасле, број посјетилаца је и даље висок, јер се сваке године попије око седам милиона кригли пива.

Петер Сијарто

Свијет

Сијарто тражи да ЕУ прогласи ''Антифу'' терористичком организацијом

Октоберфест је манифестција која је лако доступна, до мјеста на којем се одржава може да се дође једноставно и брзим превозом, док су "униформа" за ову прилику традиционални дирндл за жене и кожне панталоне за мушкарце.

Иако је улаз на фестивал бесплатан, за улазак у велике фестивалске шаторе потребно је унапријед да се резервише мјесто због велике потражње.

Гастрономија на Октоберфесту не заостаје за традицијом, али сада укључује и нове трендове, као што су вегетаријанска и веганска јела.

Ипак, класична месна јела остају најпродаванија, с нагласком на печено пиле - "Хендл", које се сваке године прода у 500.000 комада.

Dušan Vlahović - 31082025

Фудбал

Душан Влаховић отворио душу: "Причам са спортским психологом, то није никаква срамота"

Прошле године било је поједено чак 125 волова и 70.000 свињских кољеница.

Октоберфест је познат по томе што се озбиљно посвећује безбједности посјетилаца.

Климатска неутралност постаје кључна тема, јер Октоберфест до 2028. године жели да се претвори у потпуно климатски неутралну манифестацију.

Од 2023. године користи се искључиво зелена електрична енергија, а многе праксе, укључујући рециклажу и смањење пластике, чине фестивал еколошки прихватљивијим.

Сваке године се сакупи око 3.500 до 4.500 изгубљених предмета, међу којима су најчешће новчаници, мобилни телефони, јакне и кључеви. Међутим, међу најнеобичнијим предметима нашли су се и викиншка кацига, нож-скакавац од осам центиметара, и пас, преноси Тањуг.

Подијели:

Таг:

Октоберфест

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Ужас на комеморацији: Позлило Ђуровском, срушио се за говорницом

Фудбал

Ужас на комеморацији: Позлило Ђуровском, срушио се за говорницом

3 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Овај викенд доноси препород, али само за ове знакове Зодијака

3 ч

0
Сијарто тражи да ЕУ прогласи ''Антифу'' терористичком организацијом

Свијет

Сијарто тражи да ЕУ прогласи ''Антифу'' терористичком организацијом

3 ч

0
11 неочекиваних начина да искористите кору од банане

Савјети

11 неочекиваних начина да искористите кору од банане

3 ч

0

Више из рубрике

Сијарто тражи да ЕУ прогласи ''Антифу'' терористичком организацијом

Свијет

Сијарто тражи да ЕУ прогласи ''Антифу'' терористичком организацијом

3 ч

0
Марина отишла у Рим па доживјела непријатност: "Покушали су да ме преваре на моје очи, ужас!"

Свијет

Марина отишла у Рим па доживјела непријатност: "Покушали су да ме преваре на моје очи, ужас!"

5 ч

1
Доналд Трамп Предсједник САД

Свијет

Трамп признао да Америка зарађује новац на украјинском сукобу

6 ч

0
Трамп открио када Ердоган долази у Бијелу кућу

Свијет

Трамп открио када Ердоган долази у Бијелу кућу

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

41

Минић: Србија показала да је значајна војна сила

15

33

Ена Попов провокативном фотографијом залудила мушкарце

15

28

Вилагош остала без медаље!

15

25

Цвијановић: Србија направила огроман искорак у области одбране

15

23

"Више пута ми се враћала болест": Мира Шкорић отворено о борби са раком

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner