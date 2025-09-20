Марина отишла у Рим па доживјела непријатност: "Покушали су да ме преваре на моје очи, ужас!"

20.09.2025
10:40
Коментари:0
Марина из Хрватске недавно је отпутовала у Италију, тачније у Рим, како би уживала у одмору и знаменитостима једног од најпосјећенијих градова на свијету. Али, умјесто само лепих успомена, из вечерње шетње и вечере у центру града понијела је и једно непријатно искуство које није очекивала.
Марина из Хрватске недавно је отпутовала у Италију, тачније у Рим, како би уживала у одмору и знаменитостима једног од најпосјећенијих градова на свијету. Али, уместо само лијепих успомена, из вечерње шетње и вечере у центру града понијела је и једно непријатно искуство које није очекивала.
Све се догодило на локацији удаљеној свега неколико минута хода од Колосеума, гдје је Марина наишла на ситуацију која јој је, како каже, покварила утисак о гостопримству у италијанској престоници. Наиме, након вечере у једном ресторану доживјела је необичну ситуацију приликом наплате рачуна.
Хроника
У пожару пронађено беживотно тијело
"Рекли су да могу да добијем два евра попуста по особи ако им оставим добру рецензију на Гуглу-у. Ја рекла, хајде добро, то ми је минут посла", испричала је Марина.
Међутим, када је стигао рачун, открила је да попуста заправо и нема. Наиме, на рачуну се појавила ставка од четири евра за "цовер цхарге", односно услугу постављања стола, па је наводни попуст заправо био само трик.
"Затражила сам рачун јер га сами нису дали и видим да је тих 4 евра заправо услуга постављања стола, тако да правог попуста ни нема. Тражим рачун за понијети, они ми га не дају, а онда сам схватила да није ни фискализован", рекла је Марина.
Како додаје, ово није први пут да се у Риму сусрела са покушајем преваре. Раније тог дана, она и пријатељица доживјеле су непријатност с уличним продавцем.
"Пријатељици и мени је увалио ружу у руке и дао нам је (како је тврдио) бесплатно. Ми као 'не треба, немамо готовине код себе'. Онда нас наговарао да нас слика с ружама, а кад нисмо дале телефон, питао нас да ли стварно немамо готовине. Кад смо рекле да 'не', истргао нам је руже из руку и опсовао", испричала је Марина за "Дневно".
Сцена
Маја Волк жртва интернет преваре: ''Тужићу их!''
Туристи неретко свједоче оваквим ситуацијама, али изненађује чињеница да се оне дешавају и у самом срцу града, на локацијама с највећим прометом посјетилаца.
"Ово се догодило у центру старог Рима, на десетак минута пешке од Колосеума. Невјероватно ми је да на таквој локацији покушавају да изводе форе с неважећим рачунима, а и на непоштен начин долазе до добрих рецензија", рекла је Марина.
(Дневно.хр)
Сцена
48 мин0
Хроника
53 мин0
Наука и технологија
58 мин0
Друштво
1 ч0
Најновије
Најчитаније
11
05
11
00
10
56
10
44
10
40
Тренутно на програму