У пожару пронађено беживотно тијело

20.09.2025

10:14

Фото: АТВ

У пожару у Источној Илиџи пронађено је беживотно тијело, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.

Како је саопштено из полиције, у једном од станова у стамбеној згради у улици Басаревића, општина Источна Илиџа, усљед пожара пронађено беживотно тијело.

"Полицијски службеници Полицијске управе Источно Сарајево у присуству судског вјештака започели су јутрос вршење увиђаја у стамбеној згради. Пожар је пријављен Полицијској станици Источна Илиџа, 19. септембра око 23.50 часова, који је локализован и угашен од стране припадника Ватрогасне јединице Источно Сарајево", саопштено је из полиције.

Полиција ФБиХ

Хроника

Још једна трагедија на путевима у БиХ

Остали станари су евакуисани и нема повријеђених лица.

Тачан узрок пожара и идентитет смртно страдалог лица биће познат након увиђаја.

