У пожару пронађено беживотно тијело

20.09.2025
10:14
У пожару у Источној Илиџи пронађено је беживотно тијело, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.
Како је саопштено из полиције, у једном од станова у стамбеној згради у улици Басаревића, општина Источна Илиџа, усљед пожара пронађено беживотно тијело.
"Полицијски службеници Полицијске управе Источно Сарајево у присуству судског вјештака започели су јутрос вршење увиђаја у стамбеној згради. Пожар је пријављен Полицијској станици Источна Илиџа, 19. септембра око 23.50 часова, који је локализован и угашен од стране припадника Ватрогасне јединице Источно Сарајево", саопштено је из полиције.
Остали станари су евакуисани и нема повријеђених лица.
Тачан узрок пожара и идентитет смртно страдалог лица биће познат након увиђаја.
