Ово је познати српски глумац који ухапшен због убиства таксисте

19.09.2025

18:26

Ово је познати српски глумац који ухапшен због убиства таксисте

Глумац Владимир Јоцовић (35) ухапшен је са својим братом Р. Ј. (33) због сумње да је учествовао у убиству таксисте у Чачку.

Сумња се да су Владимир Јоцовић и његов брат Р.Ј, заједно са још једном особом која је у бјекству, у једном угоститељском локалу у Чачку, насмрт претукли педесетогодишњег таксисту.

Србија

Таксиста претучен на смрт! Учествовала двојица браће, један од њих је глумац

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Чачку.

Владимир Јоцовић је добитник награде за најбољег глумца на Међународном фестивалу “Позориште звездариште” у Београду 2011. године, награде за најбоље глумачко остварење “Гран При” за представу “Сан летње ноћи” у Нишу 2012. године, Похвале жирија за изузетно његовање љепоте сценског говора и сценски покрет у представи “Сан летер ноћи” на 40. Интернационалном Фестивалу алтернативног и новог театра у Новом Саду 2013.

Глумио је у познатим серијама попут, Време смрти, Клан, Жигосани у рекету… А 2024. године је именован за в.д. директора Краљевачког позоришта, преноси Информер.

