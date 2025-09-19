Logo

Трагедија код Приједора, погинуо возач у несрећи

19.09.2025

21:00

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka
Фото: АТВ

У саобраћајној несрећи код Приједора погинуо је возач М.С. усљед слијетања возила са пута.

Трагедија се догодила на локалном путу у мјесту Горња Омарска, а несрећа је пријављена Полицијској управи Приједор око 17:50.

"Увиђајем на лицу утврђено је да је у саобраћајној незгоди учествовао М.С из Омарске управљајући возилом марке “VW”, који је усљед слијетања возила са коловоза смртно страдао", саопштено је из полиције.

