Трагедија код Приједора, погинуо возач у несрећи

19.09.2025
21:00
Коментари:0
У саобраћајној несрећи код Приједора погинуо је возач М.С. усљед слијетања возила са пута.
Трагедија се догодила на локалном путу у мјесту Горња Омарска, а несрећа је пријављена Полицијској управи Приједор око 17:50.
"Увиђајем на лицу утврђено је да је у саобраћајној незгоди учествовао М.С из Омарске управљајући возилом марке “VW”, који је усљед слијетања возила са коловоза смртно страдао", саопштено је из полиције.
