Дан српског јединства: Обиљежавање заједничких догађаја Српске и Србије

Извор:
АТВ
19.09.2025
20:55
Коментари:0
Свједоци смо да је вријеме у којем живимо најбољи показатељ све чешћих синхронизованих напада, како на Републику Српску, тако и на Србију.
Али и поред свих тих покушаја српски народ остаје непоколебљив, сложен и јединствен и управо тако је и почела ова седмица обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
Гости Централних вијести АТВ-а, подијелили су своје виђење овог празника и свих протеклих догађаја у земљи, које можете погледати у прилогу.
