Дан српског јединства: Обиљежавање заједничких догађаја Српске и Србије

19.09.2025

Свједоци смо да је вријеме у којем живимо најбољи показатељ све чешћих синхронизованих напада, како на Републику Српску, тако и на Србију.

Али и поред свих тих покушаја српски народ остаје непоколебљив, сложен и јединствен и управо тако је и почела ова седмица обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Гости Централних вијести АТВ-а, подијелили су своје виђење овог празника и свих протеклих догађаја у земљи, које можете погледати у прилогу.

Dan srpskog jedinstva

