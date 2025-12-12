Малољетници напали страног држављанина у Загребу

Извор:
СРНА
12.12.2025
09:18
Коментари:0
Тројица малољетника осумњичена су да су у Загребу напала 24-годишњег страног држављанина, а полиција је обавила истрагу.
- Загребачка полиција завршила је криминалистичко истраживање над тројицом малољетника осумњичених за разбојништво - саопшено је из Полицијске управе загребачке.
Економија
Лидл завршио још један објекат у БиХ
Инцидент се догодио у сриједу, 10. децембра, у 19.40 часова, када је неколико починилаца, користећи физичку снагу и тупи предмет, напало странца који је регуларно боравио у Хрватској, те му украло скутер и храну.
Полиција је убрзо привела особе које се доводе у везу нападом. Спроведеним криминалистичким истраживањем утврђена је сумња да су тројица малољетника починила кривично дјело разбојништва и оштећења туђе ствари.
По завршетку истраге, осумњичени су у законском року, уз кривичну пријаву, предати притворском надзорнику.
Друштво
Хватају на више од километар: Нови радари на путевима БиХ
Хрватски медији пишу да је нападнут достављач хране.
Регион
3 ч0
Регион
17 ч1
Регион
18 ч0
Регион
18 ч0
Најновије
Најчитаније
12
25
12
22
12
20
12
09
12
06
Тренутно на програму