Малољетници напали страног држављанина у Загребу

Извор:

СРНА

12.12.2025

09:18

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Тројица малољетника осумњичена су да су у Загребу напала 24-годишњег страног држављанина, а полиција је обавила истрагу.

- Загребачка полиција завршила је криминалистичко истраживање над тројицом малољетника осумњичених за разбојништво - саопшено је из Полицијске управе загребачке.

Инцидент се догодио у сриједу, 10. децембра, у 19.40 часова, када је неколико починилаца, користећи физичку снагу и тупи предмет, напало странца који је регуларно боравио у Хрватској, те му украло скутер и храну.

Полиција је убрзо привела особе које се доводе у везу нападом. Спроведеним криминалистичким истраживањем утврђена је сумња да су тројица малољетника починила кривично дјело разбојништва и оштећења туђе ствари.

По завршетку истраге, осумњичени су у законском року, уз кривичну пријаву, предати притворском надзорнику.

Хрватски медији пишу да је нападнут достављач хране.

Хрватска

физички напад

