Хрвати би могли да изгубе 154 милиона евра, једну ствар морају да ураде

Још увијек је остало мало времена за замјену кованица куна за евре.
Кованице куна могу се замијенити у Хрватској народној банци до 31. децембра ове године, након чега ће кованице постати трајно неважеће и више се неће моћи замијенити за евре.
Хрватска народна банка ће пружати услугу замјене новчаница куна без икаквог временског ограничења.
Закључно са сриједом, повучено је 470,62 милиона новчаница и 825,58 милиона кованица, док је у оптицају још увек било 74,34 милиона новчаница куна и 2,17 милијарди кованица.
Што се тиче вриједности, у оптицају је још увијек 3,06 милијарди куна у новчаницама и 1,16 милијарди куна у кованицама. Кованице куна вриједе око 153,96 милиона евра, пише "24 сата".
Од 1. јануара 2024. године, замјена куна за евро могућа је искључиво на благајни ХНБ-а, и врши се коришћењем фиксног курса конверзије од 1 евро = 7,53450 куна и у складу са правилима за конверзију и заокруживање из Закона о увођењу евра као службене валуте у Хрватској.
Готовина куна може се замијенити од понедељка до петка од 8:30 до 15:30 или путем поште на сљедећу адресу: Хрватска народна банка, Дирекција за складиштење, обраду и снабдевање готовином, Трг хрватских великана 3, 10000 Загреб.
Максимално 14.999,99 куна може се послати на замјену путем поште на сопствени ризик. ХНБ неће замијенити готовину куна примљену у износу једнаком или већем од 15.000 куна која је достављена путем поште, већ ће је задржати док пошиљалац лично не дође у банку
Уколико се намјерава одмах замјена за готови кунски новац у износу једнаком или већем од 40.000 куна или број кованица куна који је већи од 1.000 комада, потребно је најавити долазак и количину готовог кунског новца за замјену, односно број кованица куна које се замјењују, на адресу е-поште: e-pošte: gotov.novac@hnb.hr.
