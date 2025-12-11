Logo
Једна од највећих инвестиција у БиХ: Гради се фабрика на чак 20.000 m²

Извор:

BiznisInfo

11.12.2025

18:44

Једна од највећих инвестиција у БиХ: Гради се фабрика на чак 20.000 m²
Фото: Ustupljena fotografija

Компанија Техна објавила је да је завршена монтажа префабриковане армирано-бетонске конструкције за нову фабрику у Горњем Вакуфу, коју гради домаћи инвеститор Крајина Група.

Ријеч је о објекту импресивне површине од 20.000 квадратних метара, намијењеном за производњу савремених сендвич панела.

Један од највећих индустријских пројеката у БиХ у 2025.

Овај пројекат убраја се међу највеће инвестиције у производни сектор Босне и Херцеговине у 2025. години, чиме представља значајан искорак за домаћу индустрију и грађевински сектор.

Нова творница додатно јача капацитете локалне производње материјала, посебно у сегменту који је кључан за енергетску ефикасност и модерну градњу.

нермин никшић

БиХ

Због оптужби Никшића реаговао МУП: "Зашто није пријавио оно што је чуо?"

Из Техне истичу да је реализација конструкције успјешно завршена, те да пројекат представља важну прекретницу за цијели индустријски ланац повезан с грађевинским материјалима.

Домаћа инвестиција која доноси раст и нова радна мјеста

Крајина Група овим улагањем јача своју позицију једног од водећих домаћих инвеститора у производном сектору.

илу-магла-сунце-10112025

БиХ

Због густе магле отказан већи број летова из БиХ

Очекује се да ће пуштање опреме у погон допринијети отварању нових радних мјеста и даљем развоју привреде у Горњем Вакуфу и ширем региону.

Из Техне су инвеститору пожељели “успјешно и брзо пуштање опреме у погон те много успјешних година рада”.

(Бизнис.инфо)

