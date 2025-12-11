Logo
Због густе магле отказан већи број летова из БиХ

Густа магла која се спустила у Сарајево, узроковала је проблеме у авиосабраћају на Међународном аеродрому.

Сходно наведеном, отказано је више летова, потврдили су за Н1 с аеродрома у Сарајеву.

- С обзиром на то да постоји проблем са видљивошћу због лоших временских услова, тачније густе магле која онемогућава полијетање и слијетање авиона на Међународни аеродром Сарајево отказано је више летова. Будући да је пала ноћ не вјерујемо да ће доћи до побољшања времена тако да вјерујемо да ће бити још отказаних летова - навели су.

На страници је тренутно наведено да су отказана три доласка на Међународно аеродром Сарајево и то из Варшаве, Београда и Истанбула.

Када је ријеч о одласцима, отказано је пет летова и то за Беч, Загреб, Варшаву, Београд и Истанбул.

Тренутно је у току и велики број пријава за лет на сарајевском аеродрому, али управо како су нам појаснили постоји могућност да се и они не реализују јер магла и смог праве велике проблеме.

Ситуацију у вези с летовима на Међународном аеродрому Сарајево можете провјерити на њиховој званичној веб страници.

Важно је истаћи да је протеклих дана у Сарајеву забиљежен нездрав и загађен ваздух, а уз то и магла који знатно отежавају одвијање и авио и копненог саобраћаја, али и кретање пјешака.

