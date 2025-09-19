Logo

Преслатки дјечак у српској цркви "украо" шоу на вјенчању родитеља

Телеграф

19.09.2025

Преслатки дјечак у српској цркви "украо" шоу на вјенчању родитеља
Фото: ATV

"Чита лијепо овај добри чика у мантији и са брадом, ову 'причи' са људима, животом, заповијестима, а ја би да што прије заврши па да можемо да се играмо мало" - е овако би вјероватно нешто рекао да умије да прича један плавокоси млађани господин на преслатком снимку који је освануо на мрежама.

Наиме, како се може видјети на видеу објављеном на Инстаграм страници Огласна табла, у некој цркви у Србији, забиљежен је тренутак вјенчања неког пара на коме је главна звијезда дјечак од можда неких годину дана.

У рукама га држи, рекли би, мама а свијећу је узео тата.

И док свештеник чита молитву, он све вријеме насмијан, рукицама "лупка" по књизи заиста као да хоће да каже "хајде заврши већ једном".

А ко ће га знати, можда анђелак са "дудом" у устима жели да придода неку своју ријеч "свету".

Види се да је потпуно одушевио и разњежио, како своје ближње који су присуствовали овом светом чину, тако и самог свештеника.

Није искључено да је господин осим на мамином и татином вјенчању тог дана био и на свом крштењу.

Свакако је "украо" шоу.

(Телеграф)

