Враћа се љето, за викенд и преко 30 степени

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, предстојећи викенд донијеће сунчано и топло вријеме. Јутра ће бити свјежа, док ће током дана максимална температура достићи, а понегдје и прећи 30 степени.
У недјељу и понедјељак у кошавском подручју очекује се вјетровито вријеме, уз умјерен, а на југу Баната повремено и јак југоисточни вјетар. Претежно сунчано вријеме задржаће се и у првој половини наредне недјеље.
Од четвртка се очекује промјена времена и наоблачење, понегдје са кишом и пљусковима са грмљавином.
Југоисточни вјетар биће у скретању на јак сјеверозападни, а температура ће бити у осјетнијем паду и биће у паду и за 15 степени, због чега ће максимална температура крајем сљедеће седмице бити испод 20 степени, у већини предјела око 16–17 степени.
