Logo

Враћа се љето, за викенд и преко 30 степени

19.09.2025

20:08

Коментари:

0
Враћа се љето, за викенд и преко 30 степени
Фото: АТВ

Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, предстојећи викенд донијеће сунчано и топло вријеме. Јутра ће бити свјежа, док ће током дана максимална температура достићи, а понегдје и прећи 30 степени.

У недјељу и понедјељак у кошавском подручју очекује се вјетровито вријеме, уз умјерен, а на југу Баната повремено и јак југоисточни вјетар. Претежно сунчано вријеме задржаће се и у првој половини наредне недјеље.

Од четвртка се очекује промјена времена и наоблачење, понегдје са кишом и пљусковима са грмљавином.

kanada hladnoca nevrijeme zimska oluja tanjugap

Србија

Отварају се "бечка врата": Стиже поларни вртлог

Југоисточни вјетар биће у скретању на јак сјеверозападни, а температура ће бити у осјетнијем паду и биће у паду и за 15 степени, због чега ће максимална температура крајем сљедеће седмице бити испод 20 степени, у већини предјела око 16–17 степени.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преслатки дјечак насмијао све на вјенчању родитеља: Свешеник је имао сјајног "асистента"

Занимљивости

Преслатки дјечак насмијао све на вјенчању родитеља: Свешеник је имао сјајног "асистента"

39 мин

0
Мухамед Хасановић добио печат

БиХ

Мухамед Хасановић добио печат

41 мин

0
Отварају се "бечка врата": Стиже поларни вртлог

Србија

Отварају се "бечка врата": Стиже поларни вртлог

44 мин

0
Процурио садржај - Камала Харис ударила по Бајдену

Свијет

Процурио садржај - Камала Харис ударила по Бајдену

48 мин

0

Више из рубрике

Granica Granicni prelaz Hrvatska

Друштво

Нова правила за улазак у ЕУ: Сви држављани трећих земаља подлијежу дигиталној регистрацији

1 ч

0
Метадонски центар смета и на новој локацији: Становници изашли на улицу

Друштво

Метадонски центар смета и на новој локацији: Становници изашли на улицу

1 ч

0
Halucinogene gljive Droga

Друштво

Нова пошаст стигла у Српску!

3 ч

0
Имунизација у Србији: Циљ је да ММР вакцином буде обухваћено 95 одсто популације

Друштво

Имунизација у Србији: Циљ је да ММР вакцином буде обухваћено 95 одсто популације

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Одржана генерална проба војне параде ''Снага јединства''

20

38

Преслатки дјечак у српској цркви "украо" шоу на вјенчању родитеља

20

29

Нада Топчагић проговорила о трагедији на Јахорини

20

22

Ево зашто је Миљана Кулић спопала Филипа Ђукића! Има дебео разлог

20

15

Халид испричао анегдоту: ''Овако су се некада снимале пјесме''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner