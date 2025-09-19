Logo

Метадонски центар смета и на новој локацији: Становници изашли на улицу

Кликс

19.09.2025

18:58

Фото: Printscreen/Facebook

Становници сарајевских насеља Нахорево, Пионирска долина, Кошево II и Бетанија су се поново окупили испред Завода за болести овисности Кантона Сарајево јер је Метадонски центар измјештен на ову локацију.

Прије тога, овај центар се налазио у оквиру мјесне заједнице Парк-Вишњик због чега су се такође становници околних насеља побунили те се одлучили о новој локацији.

Они сматрају да је децентрализација крајње рјешење по узору на свјетске и европске смјернице и добре праксе, а напоменули су како центри тако постају приступачнији корисницима, смањују стигматизацију и повећава се сигурност насеља и грађана.

Начелник Општине Центар Срђан Мандић је поручио да су се надлежни оглушили на закључке са хитне сједнице Општинског вијећа центра који траже да се консултује локална заједница и тражи могућност децентрализације.

"Понављам и инсистирам на захтјеву да свака локална заједница преузме бригу о пацијентима у складу са мјестом пребивалишта", поручио је Мандић.

Он је раније поручио да подржава захтјеве грађана те како фокус треба бити на здрављу пацијената и сигурности становника.

