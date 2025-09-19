Имунизација у Србији: Циљ је да ММР вакцином буде обухваћено 95 одсто популације

19.09.2025
Директорка Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" Верица Јовановић изјавила је данас да је главни циљ да ММР вакцином буде обухваћено 95 одсто популације, како би се постигао колективни имунитет.
Она је на завршној конференцији "Имунизација пропуштених годишта ММР вакцином, резултати и изазови" на којој су сагледани резултати предузетих активности и промовисан значај имунизације, рекла да су закључно са 2023. годином морбиле елиминисане у 82 земље свијета, то јест у 42 одсто, што значи да је дуг пут до потпуне елиминације.
Главни изазови у процесу елиминације ове заразне болести јесу достизање и одржавање високог обухвата имунизација, додала је она.
"Наш циљ је постизање колективног имунитета, а то се постиже када је обухват циљне популације ММР вакцином 95 одсто", рекла је она.
Јовановићева је подсјетила да се ММР вакцинација обавља чим дијете наврши прву годину живота и прије поласка у школу и да не треба одлагати период вакцинације, као и да је важно чињенично информисати родитеље, заједницу и подсјетити на значај заштите здравља цјелокупне популације примјеном ове вакцинације.
"У посљедњих 50 година, имунизацијом је спашено више од 150 милиона живота у свијету, од којих је 60 одсто живота спашено примјеном управо ММР вакцине. Само да истакнем и да је 2.658 деце вакцинисано само од априла до сада, а то су биле пропуштене генерације које нису биле вакцинисане", рекла је она.
Нагласила је да је поред имунизације 95 одсто популације, други значајан циљ да здравствени радници остваре активни епидемиолошки надзор над морбилима.
"То је велики циљ, то је обавеза према свим земљама и у окружењу и то је заједнички наш циљ да се активно прате све сумње како бисмо били сигурни, да ли морбила има или не и да ли је нека сумња резултирала у ствари постављањем лабораторијских других дијагноза", рекла је она.
Она је истакла да је допунску имунизацију пропуштених годишта вакцином против малих богиња, заушака и рубеле ММР - дјеце рођене од 2019. до 2023. године, Батут сповео у домовима здравља у десет општина на територији пет округа, и то у Београду, општина Вождовац и Лазаревац, у Мачванском округу у Лозници и Шапцу, Расинском округу, у Крушевцу, Рашком округу- у Краљеву, Рашкој и Врњачкој Бањи и у Пчињском округу у Врању и Прешеву.
"Наш главни задатак је да одржимо све ово што смо до сада постигли, да наставимо даље и да нам циљ буде обухват 95 одсто становништва циљне популације како би наше здравље било сигурно, безбиједно", додала је она.
Директор Канцеларије Светске здравствене организације за Србију Фабио Скано рекао је да је тема састанка посљедних мјесеци са Батутом и Министарсвом здравља била имунизација.
"Циљ нашег данашњег састанка је да се окренемо ка резултатима и ка успјесима досадашњег пројекта у вакцинацији против ММР. Уз подршку Европске уније показали смо да је могуће допријети до дјеце пропуштених годишта код којих ММР вакцинација није спроведена и да је ово изазов који је премостив нарочито заједничким радом", рекао је Скано.
Он је рекао да је само 2023. године, преко пола милиона дјеце у региону Европе Светске здравствене организације, пропустило једну од доза ММР вакцинације.
"Тако да је циљ овог пројекта, било и оснаживање здравствених радника са чињеницама, научно подржаним чињеницама, како се повезати са родитељима и како до њих допријети о имунизацији. Да би донијели одлуку праву одлуку која се тиче здравља њиховог дјетета", рекао је он.
Помоћник министра здравља Небојша Тасић је рекао да су циљеви програма имунизације у Србији усклађени са циљевима програма имунизације у Европском региону Свјетске здравствене организације и један од основних циљева је достизање и одржавање високог обухвата имунизацијом, препорученим бројем доза вакцина у складу са узрастом, са посебним акцентом на дјецу које припадају осјетљивим популационим групама.
Према ријечима Тасића, предуслов успешне имунизације је безбиједна имунизација.
"Циљ системске имунизације у и Србији је да се достигне обухват 90 одсто и више програмом обавезне имунизације на нивоу цјелокупне популације, значи према нашим календарима вакцинације. У данашњем савременом друштву свако дијете има право да не оболи од болести, чије је спречавање настанка, односно превенција могућа имунизацијом и оно с чиме се не суочавамо само ми овдје у држави Србији, него и шире, а то су мале богиње и даље значајан јавно здравствени проблем, иако нам је та вакцина доступна више од пола вијека", рекао је он.
Он је рекао да је обухват имунизације током периода коронавируса, али и послије смањен и постало је изазовно одржати колетивним имунитет, како код нас, тако и у свијету.
"Прошле године имали смо највећи број случајева малих богиња у посљедњих више од 25 година у европском региону Свјетске здравствене организације. Нажалости и у нашој земљи региструје се висока учесталост оболијевања и епидемијско јављање болести. Једино високим обухватом, од најмање 95 одсто ММР вакцина, можемо обезбиједити колективни имунитет и спријечити епидемије", рекао је он.
Оно на чему држава Србије ради заједно са институтом Батут и другим партнерима, а то је прије свега ЕУ и СЗО је, како је рекао Тасић, да се уради управо један квалитетан програм допунске имунизације, који ће утицати на пораст обухвата, али наравно истовремено и правовремена имунизација према календару.
Рихард Маша из Делегације ЕУ у Србији рекао је да је након епидемије коронавируса покренута иницијатива да се изврши допунска имунизација.
Додао је да је период коронавируса подсјетио све да морамо бити сложни и солидарни у изазовним временима и да се јача здравстевни систем.
Нагласио је да је током и након епидемије коронавируса имунизација опала на 77 одсто дјеце укупно у Србији и да је то мали ниво.
"СЗО и Батут су реаговали и организовали акције у општинама и мјестима где је обухват дјеце вакцинацијом био мали и резултати су видљиви. Спроведено је три циклуса допунске имунизације", рекао је он.
Додао је да јачање здравственог система није питање само здравља, већ и просперитета једног региона и захвалио Батуту и СЗО на свему што су урадили, а ЕУ ће остати поуздан партнер Србији и Западном Балкану да граде бољи и јачи здравствени систем.
Предсједница Националне верификационе комисије за елиминацију морбила и рубеле Татјана Пекмезовић представила је водич који се односи на елиминацију морбила у Европи и истакла да је тај водич одличан алат за рјешавање проблема, који је подијељен у три цјелине.
"Прво поглавље је фокусирано на надзор над морбилама, друго је посвећено путу до елиминације и треће је посвећено самој елиминацији", рекла је она.
