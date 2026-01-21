Ово је двојница Георгине Родригез: Сви гледају Викторијине фотографије у чуду, ни Роналдо их не би разликовао

21.01.2026
Самохрана мајка троје дјеце преко ноћи је постала права интернет сензација, и то захваљујући невјероватној сличности са Георгином Родригез, гламурозном партнерком фудбалера Кристијана Роналда.
Викторија је друштвене мреже отворила тек прошлог мјесеца, након што је годинама слушала да је „двојник“ Роналдове шпанско-аргентинске партнерке. Тамна коса, изражене усне и елегантан стил одушевили су хиљаде корисника ТикТока.
За само мјесец дана, Викторија је прикупила 80.000 пратилаца на ТикТоку, док је на Инстаграму прати још неколико хиљада људи.
„Изгледа више као Георгина него сама Георгина“, нашалио се један пратилац.
Викторија, која долази из Барселоне, често се суочава са оптужбама да користи филтере или вјештачку интелигенцију како би личила на Роналдову изабраницу.
@victoria.77c 𝐂𝐡𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐞𝐧𝐬𝐞𝐧̃𝐚𝐫𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 @LUNIE STYLE SHOP 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐝𝐫𝐞𝐢𝐬 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐥𝐮𝐧𝐢𝐞𝐬𝐡𝐨𝐩.𝐞𝐬, 𝐩𝐚𝐬𝐚𝐫𝐨𝐬 𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐜𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚😍😍😍😍🛍️#parati #paravoce ♬ Beach Party - BeatsByBaby
„Морала сам чак да објавим видео без шминке како бих доказала да сам стварна особа“, рекла је за What’s The Jam.
Ова 34-годишњакиња признаје да њен живот ипак није ни приближно гламурозан као живот њене славне двојнице.
„Старија сам и сиромашнија али једнако срећна“, рекла је кроз осмијех.
Викторија живи у приморском граду Камбрилсу са своја два сина и кћерком, старости 16, 9 и 8 година. Запослена је као административна асистенткиња и техничарка за безбједност и здравље на раду.
Ипак, све чешће се спекулише да би управо она могла да крене стопама Георгине и постане успјешна инфлуенсерка.
„Увијек сам држала профиле приватним, али сам их 5. децембра 2025. учинила јавним, не слутећи да ће настати толика помама због моје сличности са Гио“, објаснила је.
„Људи су ми одувијек говорили да личим на њу, а ја сам одговарала да ‘да, помало личим’, али нисам мислила да је сличност толико очигледна.“
Иако је стално пореде са његовом партнерком, Викториа признаје да није велики фан Кристијана Роналда.
„Нисам фан Роналда, али не из неког посебног разлога – једноставно нисам велики љубитељ фудбала“, каже.
„Пратим утакмице само када мој син игра. Ипак, гледала сам интервјуе о његовом животу и каријери и мислим да је изузетно дисциплинован, одлучан и одговоран човјек. И невјероватан играч, управо захваљујући тим вриједностима.“
