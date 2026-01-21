Драма на Дедињу! Карлеуша пријавила полицији Душка Тошића

Извор:
Поп дива Јелена Карлеуша пријавила је свог бившег мужа Душка Тошића због упада у стан на Дедињу у ком живи са кћеркама.
Пјевачица се тренутно налази у Дубаију, али је са те локације контактирала нашу полицију како би што прије реаговала.
Карлеуша тврди да је Душко замијенио браве у том стану без њеног знања, те је затражила помоћ
Ускоро опширније...
Јелена Карлеуша тврди да њен бивши супруг Душко Тошић не плаћа алиментацију за ћерке Атину и Нику Тошић.
Осим тога, открила је и да нису у најбољим односима након развода.
- Нисмо ни у каквим односима, не комуницирамо! Деца са њим имају одличан однос, све је нормално, баш како и треба, али нас двоје немамо контакт - признала је пјевачица, а потом открила да ли Душко плаћа алиментацију.
- Да кажем истину?! Не плаћа алиментацију, ево апел сада - поручила је Јелена, па додала:
- Покушавам да ријешим тај проблем ван медија и неким људским односом преко адвоката, али не успјевам. У име свих жена које се боре за право да добијају ту помоћ од партнера и оца њихове дјеце дужна сам да говорим о томе. Србија је увела нови закон, по којем ће се то регулисати. Ако један родитељ не исплати двије алиментације другом родитељу који над дјецом има старатељство, овај други ће то наплатити од државе, а држава ће гонити тог који не испуњава своје законом прописане обавезе. Тако да ће и Душко бити ријешен - објаснила је Карлуеша.
