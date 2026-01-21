Logo
Large banner

Научници нашли „Ахилову пету“ Гренланда

21.01.2026

22:58

Коментари:

0
лед
Фото: pexels/Julia Volk

Ново истраживање Гренланда открило је скривену геолошку слабост испод гренландског леденог покривача: скривени слој седимента, састављен од меке земље и песка, који је проузроковао топљење, распадање и пад већег дијела глечера.

Према новом истраживању са Универзитета Калифорнија у Сан Дијегу тај слој, дебео и до 200 метара (на неким мјестима чак до 300 метара), дјелује као природни лубрикант: смањује трење између леда и подлоге, омогућује брже клизање глечера према океану и знатно убрзава губитак масе.

Студија објављена у часопису ,,Геолоџи“ заснива се на анализи сеизмичких података прикупљених с 373 мерне станице широм Гренланда током посљедње двије деценије.

Истраживачи су мјерили кашњења у сеизмичким таласима изазваним потресима. Сигнали су се споро ширили кроз мекани слој, што је јасно указивало на присутност седимената умјесто тврде стене.

„Ако више отопљене воде дође до дна, ови седименти могу додатно да смање чврстоћу, убрзају ток леда и повећају губитак леда у океану. То значи да би неке регије Гренланда могле бити осјетљивије на климатске промјене него што претпостављају тренутни модели“, рекао је Јанг Јанг, главни аутор студије и геофизичар са Института за океанографију.

Он истиче да безбедност обалних заједница зависи од прецизних прогноза, а знати да ли је подлога тврда стена или мекани седимент кључно је за побољшање предвиђања пораста нивоа мора.

Крава отелила петорке

Занимљивости

Ово се не виђа често: Крава отелила петорке

Седименти нису равномерно распоређени. Дебљи слојеви (до 200–300 метара) налазе се у топлијим, влажнијим зонама гдје се лед топи одоздо, док су тањи или их нема у хладнијим, смрзнутим подручјима. То објашњава зашто се неки дијелови леденог покривача распадају брже од очекиваног.

Седиментни слој представља велику препреку за рударење и експлоатацију ресурса. Бушење кроз стотине метара мекане глине и песка доводи до оштећења опреме, успоравања радова и енормног повећања трошкова. Студије из 2022. године и 2024. године показале су да стабилно бушење захтијева смрзнуту стену, а не седимент јер иначе долази до застоја и опасних услова.

Све већи број ледених брегова који се одвајају у оближње воде угрожава потенцијалне „офшор“ нафтне платформе, а екстремна изолованост Гренланда и недостатак инфраструктуре додатно отежавају операције, преноси Пхис.Орг.

Подијели:

Тагови:

Гренланд Трамп

наука

Гренланд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аутомобил волан ручна кочница

Ауто-мото

У Крагујевцу произведени први примјерци бензинца "гранде панда"

57 мин

0
Ова имена су доминирала 2025. године у ФБиХ

Друштво

Ова имена су доминирала 2025. године у ФБиХ

1 ч

0
Путин потврдио: Стижу Виткоф и Кушнер

Свијет

Путин потврдио: Стижу Виткоф и Кушнер

1 ч

0
"Гренланд открио прави проблем НАТО-а"

Свијет

"Гренланд открио прави проблем НАТО-а"

1 ч

0

Више из рубрике

Звучи узнемирујуће: Аплиикација језивог назива све популарнија међу Кинезима

Наука и технологија

Звучи узнемирујуће: Аплиикација језивог назива све популарнија међу Кинезима

10 ч

0
Сателит у свемиру

Наука и технологија

Руски одговор на Старлинк стиже у 2026. години

13 ч

0
ChatGPT воли да будете груби према њему

Наука и технологија

ChatGPT воли да будете груби према њему

1 д

0
Пун Мјесец

Наука и технологија

НАСА објавила посебну вест за све: "Да ли сте међу њима?"

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

10

Јувентус славио против Бенфике

22

58

Ово је двојница Георгине Родригез: Сви гледају Викторијине фотографије у чуду, ни Роналдо их не би разликовао

22

58

Научници нашли „Ахилову пету“ Гренланда

22

47

Ово се не виђа често: Крава отелила петорке

22

46

У Крагујевцу произведени први примјерци бензинца "гранде панда"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner