Научници нашли „Ахилову пету“ Гренланда

Ново истраживање Гренланда открило је скривену геолошку слабост испод гренландског леденог покривача: скривени слој седимента, састављен од меке земље и песка, који је проузроковао топљење, распадање и пад већег дијела глечера.
Према новом истраживању са Универзитета Калифорнија у Сан Дијегу тај слој, дебео и до 200 метара (на неким мјестима чак до 300 метара), дјелује као природни лубрикант: смањује трење између леда и подлоге, омогућује брже клизање глечера према океану и знатно убрзава губитак масе.
Студија објављена у часопису ,,Геолоџи“ заснива се на анализи сеизмичких података прикупљених с 373 мерне станице широм Гренланда током посљедње двије деценије.
Истраживачи су мјерили кашњења у сеизмичким таласима изазваним потресима. Сигнали су се споро ширили кроз мекани слој, што је јасно указивало на присутност седимената умјесто тврде стене.
„Ако више отопљене воде дође до дна, ови седименти могу додатно да смање чврстоћу, убрзају ток леда и повећају губитак леда у океану. То значи да би неке регије Гренланда могле бити осјетљивије на климатске промјене него што претпостављају тренутни модели“, рекао је Јанг Јанг, главни аутор студије и геофизичар са Института за океанографију.
Он истиче да безбедност обалних заједница зависи од прецизних прогноза, а знати да ли је подлога тврда стена или мекани седимент кључно је за побољшање предвиђања пораста нивоа мора.
Седименти нису равномерно распоређени. Дебљи слојеви (до 200–300 метара) налазе се у топлијим, влажнијим зонама гдје се лед топи одоздо, док су тањи или их нема у хладнијим, смрзнутим подручјима. То објашњава зашто се неки дијелови леденог покривача распадају брже од очекиваног.
Седиментни слој представља велику препреку за рударење и експлоатацију ресурса. Бушење кроз стотине метара мекане глине и песка доводи до оштећења опреме, успоравања радова и енормног повећања трошкова. Студије из 2022. године и 2024. године показале су да стабилно бушење захтијева смрзнуту стену, а не седимент јер иначе долази до застоја и опасних услова.
Све већи број ледених брегова који се одвајају у оближње воде угрожава потенцијалне „офшор“ нафтне платформе, а екстремна изолованост Гренланда и недостатак инфраструктуре додатно отежавају операције, преноси Пхис.Орг.
