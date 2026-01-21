Logo
Ово се не виђа често: Крава отелила петорке

21.01.2026

22:47

Крава отелила петорке
Фото: Youtube / Printscreen

На једној фарми крава у Сјеверној Ирској догодио се прави раритет који је изненадио чак и искусне стручњаке.

Крава, холштајн расе, на имању Ноела Мур, на свијет је донијела пет живих и здравих телади, два мушка телета и три женска, пише agrarheute, а преносе Независне.

Оно што је започело као немирна ноћ претворило се у догађај који ће се дуго памтити. За фарму, ветеринарку, али и ширу стручну јавност, овакав случај представља прави статистички преседан.

Крава се телила тек други пут, а након тељења сви су били витални и у добром здравственом стању.

Власник је седмицама прије тељења примијетио да крава неуобичајено брзо добива на тежини. Због предострожности одвојио ју је од осталих засушених крава и прилагодио јој храну.

"Прије јутарње мужње једноставно сам имао осјећај да нешто није у реду", испричао је власник, те је одмах позвао ветеринарку.

Након што се отелило прво теле, убрзо је услиједило и друго. Додатним прегледом ветеринарка је утврдила да слиједи још, укупно пет.

"Никада прије нисам видјела ни живе тројке. А да их је било пет, све редом, живи и без компликација, то је било невјеројатно", изјавила је за ветеринарка.

Отац петорки је бик белгијског плавог говеда из узгојног програма AI Services. Иако су вишеструки породи код говеда позната појава, петорке су екстремно ријетке.

Крава отелила петорке

