Необична ситуација: Пузао преко пјешачког прелаза због снијега

21.01.2026

20:25

Необична ситуација: Пузао преко пјешачког прелаза због снијега
Фото: Printscreen/Facebook

Несвакидашња ситуација је снимљена у Скопљу, а како се може вид‌јети човјек се снашао како је могао.

Наиме, како д‌јеле тамошњи медији, снијег је изазвао необичну ситуацију.

Један неименовани човјек је снимљен како пузи по пјешачком прелазу у Општини Аеродром, у Скопљу, а видео је убрзо постао виралан на друштвеним мрежама.

“Боље да пузи него да доживи неки инцидент, зна да му није лако”, “Није промијенио љетње ципеле у зимске”, “Нека неко изађе да му помогне”, “Вјероватно је раније пао или му обућа клизи и сад жели да се заштити”, “Па тако је безбједније! Можда се плаши пада, па је боље да иде четвороношке”, само су неки од коментара корисника друштвених мрежа, преноси Курир.

Скопље

pješački prelaz

21

22

Централне вијести, 21.01.2026.

21

14

Преломни тренутак у глобалном повратку атомској енергији: Покрећу реактор број 6

20

56

Италијан није знао да игра против Новака, хит реакција: „Нема шансе“

20

56

Власница бордела открила шта се дешава у соби након што клијент оде: Ово је прво што ураде

20

52

"Српски зет" спасао Атлетико у "паклу" Истанбула! Турцима само бод

