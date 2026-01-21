Необична ситуација: Пузао преко пјешачког прелаза због снијега

21.01.2026
20:25
Коментари:0
Несвакидашња ситуација је снимљена у Скопљу, а како се може видјети човјек се снашао како је могао.
Наиме, како дјеле тамошњи медији, снијег је изазвао необичну ситуацију.
Један неименовани човјек је снимљен како пузи по пјешачком прелазу у Општини Аеродром, у Скопљу, а видео је убрзо постао виралан на друштвеним мрежама.
“Боље да пузи него да доживи неки инцидент, зна да му није лако”, “Није промијенио љетње ципеле у зимске”, “Нека неко изађе да му помогне”, “Вјероватно је раније пао или му обућа клизи и сад жели да се заштити”, “Па тако је безбједније! Можда се плаши пада, па је боље да иде четвороношке”, само су неки од коментара корисника друштвених мрежа, преноси Курир.
